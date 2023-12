Segredos da caminhada: especialista ensina iniciantes a alcançarem sucesso

A prática da caminhada, uma atividade versátil que se encaixa em qualquer agenda, exige mais do que apenas dar passos aleatórios. Para iniciantes, surgem dúvidas cruciais sobre como abordar corretamente esse exercício tão benéfico.

Respeite seus limites e acelere sua frequência cardíaca

O especialista em treinamento de corrida da Cia Athletica, Bruno Freitas, destaca a importância de caminhar para acelerar a frequência cardíaca. Sugerindo a adoção de uma velocidade que desafie o corpo, Freitas enfatiza os benefícios de alternar entre momentos de intensidade e pausas durante a caminhada para superar possíveis cansaços.

Traje adequado: proteção e conforto são essenciais

Além do movimento, o sucesso na caminhada também depende do traje escolhido. Freitas recomenda roupas leves com proteção UV, tênis confortáveis e, especialmente, calçados que ofereçam amortecimento adequado, especialmente para aqueles com sobrepeso.

Horário estratégico para melhores resultados

A escolha do horário também desempenha um papel crucial. Evitar temperaturas mais altas, optar pelo início da manhã ou final da tarde são estratégias sugeridas por Freitas. Essas escolhas não apenas otimizam o desempenho, mas também ajudam a evitar fadiga excessiva.

Hidratação: a importância vital para a performance

Manter-se hidratado é fundamental para todos, desde atletas amadores até profissionais. Freitas destaca que a água não apenas beneficia os músculos, mas também contribui para a regulação da temperatura corporal, prevenindo a fadiga precoce.

Tecnologia ao seu favor: a importância dos dispositivos de rastreamento

O uso de tecnologia, como relógios com GPS e frequencímetros, ou aplicativos específicos, pode aprimorar significativamente a experiência de caminhada. Embora não seja obrigatório, esses dispositivos fornecem dados valiosos para melhorar a performance ao longo do tempo.

Segurança em primeiro lugar: escolha locais adequados e esteja alerta

A segurança é uma consideração primordial ao caminhar. Freitas aconselha a escolha de locais com equipe de segurança, e, se necessário, realizar treinos em esteiras na academia. Dicas adicionais incluem evitar o uso de fones de ouvido, ter uma identificação de saúde e estar ciente do entorno.

Aval clínico e físico: consulte profissionais antes de iniciar

Mesmo sendo uma atividade de baixo impacto, uma consulta médica e a orientação de um profissional de educação física são fundamentais antes de iniciar a prática. Essa abordagem garante resultados mais seguros e eficazes, evitando possíveis complicações.

Ao compreender cada conceito e implementar essas dicas, você estará mais preparado para alcançar seus objetivos na prática da caminhada.

Fonte: Terra