Saiba o que o tarot revela nesta semana (18 a 24) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

A semana que antecede o Natal pode ser muito importante para alguns signos. Amor, abundância e vibrações positivas pode ser algum dos tópicos que irão se sobressair para os de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Seis de Espada

Se as suas atitudes forem positivas, todas as más vibrações irão desaparecer. Mude seus pensamentos e reflita sobre o que não está certo em sua vida, para que erros sejam corrigidos.

Aproveite estes dias de reflexão para demonstrar mais afeto para o seu parceiro, mesmo que esteja distante. Um presente ou simplesmente uma palavra doce pode mudar o rumo da relação.

Virgem

O Mago

Você tem todas as ferramentas à disposição para concluir um projeto muito aguardado. Nesta semana esta ideia toma forma e você terá a sensação de dever cumprido.

Mas tenha muito cuidado para não transformar pequenos atritos com os colegas de trabalho em problemas maiores, pois essas brigas podem não ser revertidas. Esta carta também pede para que você abaixe seu ego, pois isso traz problemas com o seu parceiro, mas é neste momento que você vai precisar do apoio dele.

Libra

Cinco de Paus

Não deixe que rivalidades e competições prejudiquem o seu profissional. Se concentre no que é importante e deixe as fofocas e traições de colegas de lado.

Lembre-se que seu companheiro amoroso estará sempre ao seu lado para te apoiar, e vice-versa.

Escorpião

O Carro

Você está passando por algumas semanas de muito trabalho e está se esforçando para que tudo dê certo nos últimos dias do ano. Os frutos de todos os esforços serão colhidos.

Esta carta também avisa que nos próximos dias você começará a ter problemas com o seu parceiro. Pior: eles levarão certo tempo para serem resolvidos. Tenha paciência e coloque prioridades para resolver assuntos mais importantes.

