Principais conselhos de Carolina Herrera para envelhecer com elegância

A renomada estilista Carolina Herrera, aos 84 anos, continua a ser um ícone de elegância e estilo. Contrariando as preocupações com o envelhecimento, Herrera advoga pela ideia de “envelhecer com elegância”, um mantra que ela tem compartilhado com mulheres em todo o mundo. Sua abordagem única envolve adotar peças atemporais, simples, e ainda assim, espetaculares.

O poder da simplicidade na moda

Carolina Herrera/ reprodução

Ao observar os looks de Herrera, é evidente que sua moda é marcada pela simplicidade. Frequentemente, ela é vista vestindo uma camisa branca impecavelmente passada, combinada com belas saias longas. A estilista destaca a importância de evitar a armadilha das tendências passageiras, favorecendo, em vez disso, roupas clássicas e de alta qualidade. A fórmula, segundo ela, é acrescentar toques das tendências atuais de acordo com o gosto pessoal.

Estilo pessoal e ajustes moderados

Carolina Herrera/ Reprodução

Para Carolina Herrera, a chave para manter uma aparência impecável ao envelhecer é encontrar um estilo pessoal distintivo. Ela aconselha as mulheres a se destacarem, mas sem exagerar nas tendências da moda. Em uma entrevista ao Daily Mail em 2018, ela enfatizou: “Uma mulher deve envelhecer com graça e não tentar ter uma idade que ela não tem, ou ela parecerá ridícula.”

Conhecida como a “Rainha da elegância” na indústria da moda global, Herrera não condena a ideia de fazer ajustes estéticos. Ela própria admitiu ter recorrido ao tratamento de botox para aprimorar sua aparência. No entanto, ela ressalta a importância de moderação: “Não acredito em grandes mudanças. Vejo amigas e penso: ‘O que aconteceu com seus lábios? Ela os tornou maiores. Mas se você não nasceu com lábios carnudos, por que você quer que sejam grandes? Você vai parecer um palhaço’”.

Cuidados com a pele e a visão de Herrera

A estilista compartilha sua firme crença na importância do cuidado com a pele, independentemente da idade. Para ela, a pele deve permanecer clara e fresca ao longo dos anos. Herrera confidenciou que recorre a tratamentos e a um pouco de botox para manter sua pele impecável. No entanto, ela destaca a preferência por ajustes sutis que preservem a naturalidade.

Em resumo, Carolina Herrera oferece um guia inspirador sobre envelhecer com elegância. Sua abordagem à moda transcende as fronteiras do tempo, enfatizando a simplicidade, a qualidade e a moderação. Ao adotar um estilo pessoal distinto e fazer ajustes moderados, as mulheres podem abraçar o envelhecimento com graça, seguindo os passos da icônica estilista.