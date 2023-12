Os 4 signos que precisam ter cuidado no Mercúrio Retrógrado

Na terça-feira dessa semana, um Mercúrio Retrógrado ganha os céus e pode trazer alguns embaraços para certos signos do zodíaco.

Confira quais são:

Sagitário

Momento de ter muito cuidado com estresses financeiros. Evite gastar muito ou com coisas superficiais, pois algumas despesas extras podem aparecer. É melhor pensar em maneiras de administrar seu dinheiro e as compras que podem ser feitas.

Capricórnio

Cuidado com mudanças de humor repentinas que podem afetar as suas relações. Mantenha a calma e mude sua vida como quer com cautela, planeje bem para depois fazer. É hora de apostar no autocuidado e naquilo que o mantém bem.

Aquário

A intuição está em alta e as emoções também. Evite ficar para baixo e remoendo certas tristezas, pois é o momento de se manter com energia positiva e colocando as ideias no lugar para chegar em 2024 com a melhor energia.

Peixes

Momento de ter cuidado com comunicação, especialmente se existem algumas mágoas mal resolvidas. A fofoca pode ser muito destrutiva e causar dramas nesse momento, por isso aprende a ficar ao lado dos verdadeiros amigos e se manter em ambientes que não são tóxicos.