O que é a síndrome da garota sortuda? O fenômeno viral que está em alta no TikTok

Também é definido como “uma tendência tóxica e não inclusiva nas redes sociais de garotas brancas e ricas que não reconhecem seus próprios privilégios”.

Destaca a coach, sua popularidade se baseia principalmente em sua simplicidade. "Repetir algo como 'As coisas sempre dão certo para mim' é rápido e fácil de fazer (...) É muito poderoso sentir que você está no controle do seu próprio destino".

Quinn detalha o conceito por trás dessa nova tendência e os aspectos positivos e negativos de acreditar nela, ao mesmo tempo em que sugere uma estratégia alternativa de autodesenvolvimento que você pode experimentar:

Aspectos negativos

De acordo com a especialista, o síndrome da garota sortuda ignora que a vida não é justa. E ignora que algumas pessoas são mais privilegiadas do que outras. Não leva em consideração os preconceitos e desigualdades sistêmicas e estruturais que existem no mundo.

A síndrome da garota sortuda tem muito em comum com a positividade tóxica. "Se você tentar e não funcionar para você, pode se tornar outra maneira de se machucar. Se você já se sente vulnerável, isso pode ser algo que te faça se sentir mal consigo mesma".

Não basta repetir afirmações

Os especialistas afirmam que o pensamento positivo por si só tem seus limites. "Adotar uma mentalidade positiva pode ajudá-lo a tomar medidas para melhorar sua vida, mas não vai pagar sua hipoteca ou garantir uma promoção por si só. Coisas ruins acontecem até mesmo com pessoas boas. E nem todo mundo tem o mesmo acesso a recursos ou oportunidades", destaca Quinn.

Experimente a estratégia WOOP

A coach recomenda às pessoas uma abordagem que conta com 20 anos de estudos científicos. "Chama-se WOOP, que significa Desejo, Resultado, Obstáculo e Plano (em inglês, Wish, Outcome, Obstacle e Plan). É uma estratégia que você pode usar para realizar seus desejos, mas também leva em consideração as coisas que podem atrapalhar o caminho dos nossos sonhos".

“A abordagem WOOP incentiva você a sonhar grande, pensar cuidadosamente sobre o que deseja e o resultado que obteria, mas também a pensar no que poderia atrapalhar seu caminho e planejar de acordo”.

