O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta do Peso

Momento de se unir para aproveitar a vida com quem ama e deixar de carregar as pessoas nas costas e manter afetos que só sobrecarregam. É hora de começar a se libertar e se nutrir de mais carinho, sinceridade e simplicidade.

Virgem - Carta da transformação

Uma transformação importante começa acontecer e o coloca com novas ferramentas, visões e objetivos no caminho. Não se compare mais com os outros e seja flexível para seguir o caminho que é proporcionado no momento aproveitando até mesmo os ventos fortes que tiram tudo do lugar.

Libra – Carta do Nada

As coisas podem mudar bastante e rupturas acontecem, fazendo com o que nada fique como estava. É hora de se apegar ao universo interno e externo, sabendo que sempre se pode ir em busca de muitas possibilidades e abertura de consciências para iniciar um novo caminho.

Escorpião – Carta do Experimentar

Para sair dos momentos de muito desequilíbrio mental e emocional, é importante se resguardar e passar a se importar com coisas mais simples na vida. Cuide dos detalhes mais íntimos e daquilo que está ao seu redor. Busque o conforto no presente e não tenha mais medo do futuro.

