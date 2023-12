O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta da Existencia

A vida é uma maré de acontecimentos e mudanças que nem sempre depende de você. É importante compreender todo o universo ao redor e ser mais receptivo com certas transformações que podem chegar de surpresa. Por mais desconfortável que seja, é preciso aceitar algumas rupturas e finais para que o novo venha para renascer.

Touro – Carta do Criador

É momento de viver e experimentar as coisas simples, os detalhes que não eram tão fáceis de enxergar, porque existe uma resposta importante a ser encontrada. Essa conexão o ajudará a ter consciência de uma chama importante que nasce dentro de você e pode trazer um crescimento importante. A hora é agora!

Gêmeos – Carta dos Amantes

Cuidado ao continuar apegado as conveniências e aquilo que tem interesses longe de serem sinceros. O amor deve nascer pela conexão dos sentimentos, a descoberta de semelhanças e diferenças que se encaixam, não apenas por aparências ou caminhos que são superficiais.

Câncer – Carta do Cansaço

O êxito e a liberdade devem andar juntos. Não adianta chegar a um objetivo sem força alguma para desfrutar. Aprenda a equilibrar seus esforços, lutar pelo o que vale a pena de verdade e estar presente em sua jornada, de braços abertos para celebrar as vitórias de cada dia. Não use toda a sua energia para fazer as máquinas funcionarem, dedique-se a si também.