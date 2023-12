Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 18 a 22 de dezembro de 2023

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o fim de dezembro de 2023! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 26 a 30 de setembro de 2022:

Áries

Você terá a oportunidade de curar feridas do passado com pessoas importantes. Serão dias de muito trabalho extra, então tente manter tudo em ordem.

É um bom momento para voltar a tudo o que você construiu e ao que ainda faltava fazer, por isso é importante que você faça uma lista das resoluções do próximo ano e comece a alcançá-las.

Organize também seus documentos e tudo o que é preciso manter em ordem. Um amor caminhará para um casamento ou algo sério. Sorte em alta

Touro

Alguns podem considerar a possibilidade de abrir seu próprio negócio e podem ter bons resultados.

Você deixará para trás os ressentimentos e frustrações que este ano deixou e se encherá de boas energias para começar o próximo ano com mais força e resoluções a alcançar.

Procure fazer uma lista de suas conquistas e repita-as em voz alta para que sua mente assimile o quão bom você foi ao superar todas as adversidades nesses doze meses.

Você decide fazer uma viagem. Um amor de longe pode chegar em sua vida ou alguém do passado retorna.

Gêmeos

Muito foco para os objetivos. Você deixará os momentos ruins para trás e uma onda de abundância virá, então tente tirar vantagem disso em tudo.

Saiba que existem pessoas em sua vida que têm inveja de você e podem causar prejuízos, então tente se proteger.

Serão dias para fazer compras de última hora e organizar um evento de trabalho em que tudo correrá maravilhosamente bem.

Sua mente não irá sabotar a sua felicidade, você terá uma força espiritual muito importante e tudo o que você quiser você terá.

Câncer

Lembre-se que seu signo precisa sempre progredir no trabalho e na vida pessoal e este é o momento. Um amor muito compatível entrará em sua vida.

Tente não emprestar seu dinheiro sem ter certeza. Você cuida do visual. Você recebe o convite para fazer uma viagem no final deste mês.

Cuide de problemas estomacais ou intestinais, procure não comer o que faz mal. Você terá tempo para estar com a família e comemorar. Sorte em alta

Leão

Cuidado com problemas de fofoca ao seu redor, por isso evite se meter em problemas que não são seus, principalmente no Natal.

Momento de ter forças para superar qualquer obstáculo em sua vida. Você terá uma promoção em seu trabalho. Cuidado com problemas de infecção na garganta e nos pulmões e procure ir ao médico para fazer um check-up.

Quem está em um relacionamento continuará com seu parceiro muito estável. Para quem está solteiro, um novo amor virá.

Virgem

Cuidado com o nervosismo e dores nas costas, que é o seu ponto fraco. Você deve aprender a se livrar das situações de ressentimento e deixar a raiva para trás, isso o ajudará muito a estar no seu melhor nestes dias.

Você está passando por uma fase de sua vida em que tomará decisões importantes que o farão prosperar em seu ambiente. Convites e negócios.

Mantenha sua mente ocupada e faça um curso de aperfeiçoamento pessoal ou algo relacionado ao espiritual e se prepare para que o próximo ano que virá.

Libra

Você finalmente deixará para trás toda aquela fase ruim que você suportou. Apenas tenha cuidado com suas despesas e comece a economizar para o seu futuro.

Aumento de salário ou lucro. Aquela pessoa que é tão especial finalmente se declara para você, é a sua hora de amar e pensar no futuro.

Os librianos solteiros encontrarão um amor que será muito compatível com você. A semana será favorável para você ter muita convivência com seus entes queridos e familiares. Tenha cuidado com dietas forçadas, procure não tomar medicamentos que não são receitados por um profissional.

Escorpião

Cuidado com a inveja que o cerca. Lembre-se de levar em conta aquela virtude que é a paciência, não sabote a sorte.

Evite discussões, porque quem fica com raiva perde. Essa abundância econômica está chegando, você se destaca pela sua atitude perante a vida e em breve terá uma oferta de emprego que será muito bem remunerada, ou abrirá um negócio no qual se sairá muito bem.

Previna-se das traições de família e amigos, tente não falar muito com eles sobre seus objetivos de vida. Os solteiros receberão um amor.

Sagitário

Esperança e fortuna em sua vida. São dias de renovação em todos os sentidos, então procure se livrar de todos os rancores, reorganizar seus sentimentos e começar a viver plenamente porque é a sua hora de ser feliz.

Você sairá vitorioso de qualquer disputa legal e familiar. Lembre-se que você tem que terminar todas as suas tarefas porque o ano está quase acabando.

Você sempre tenta ajudar os outros, mas às vezes eles abusam da sua generosidade, aprenda a diferenciar quem realmente precisa do seu apoio.

Capricórnio

Controle sua personalidade porque às vezes você se mete em problemas sem motivo. Tenha cuidado com a inveja que o cerca e organize melhor suas despesas de final de ano.

Você recebe a surpresa de uma gravidez que lhe dará muita alegria. Momento de avançar em seu projeto de vida; você receberá um dinheiro que não esperava.

Em questões amorosas seu coração se parte em dois, procure esclarecer seus sentimentos e fique com apenas um parceiro que o faça feliz. Você decide renovar seu visual e começar a se cuidar mais.

Aquário

Convite para uma viagem e tudo sairá muito bem. Você receberá dinheiro extra por uma dívida do passado.

Você está no seu momento de ousar ser líder na sua área e se sairá muito bem, o carisma que o seu signo tem vai te ajudar a ter mais sucesso, basta lembrar que é preciso pedir essa oportunidade para que eles vejam você novamente.

Você é um conquistador natural, por isso raramente se deixará prender por um único relacionamento, então aproveite esses momentos de conquista e liberdade. Um amor do passado deseja voltar.

Peixes

Não fale sobre seus planos para que o azar não acabe com tudo; há quem não queira ver você progredir. Você é muito forte nos assuntos amorosos e decide ser feliz, só precisa entregar seu coração a quem realmente merece.

Uma viagem e visita no Natal. Você se caracteriza pela força, mas tem gente que encontra o seu ponto fraco e abusa de você, então tente não ser tão transparente.

Solteiros podem ter mais poder para a conquista. Um amor chegará para estar com você e se divertir muito.