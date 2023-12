As revelações do tarot de 18 a 24 de dezembro para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Imagem: Pexels/Alina Vilchenko

Falta uma semana para o Natal e nestes dias finais que antecedem uma data significativa e cheia de energia, muitas pessoas já começaram a pensar nas resoluções para um 2024 de abundância. Mas será que o que o tarot tem a revelar condiz com seus desejos?

Veja a seguir as revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer da semana de 18 a 24 de dezembro.

Áries

Cinco de Espada

Esta é uma semana de reflexão. Pense em tudo de positivo e negativo que você passou em 2023 para que as coisas ruins sejam melhoradas.

Além disso, seja prudente, pois a espera é uma arma poderosa para você utilizar tanto no trabalho quanto no amor. Seus relacionamentos românticos e sexuais estão frios, por isso, tente reacender a faísca.

Touro

Rei de Ouros

A energia recarregada nesta semana será essencial para enfrentar os desafios que irão surgir ao longo do caminho.

Aproveite os seus talentos de abrir portas e ser sempre bem-vindo para realizar tudo o que deseja no âmbito profissional. Mas tome cuidado com essa carta para não cair no ego e falta de humildade pois isso pode trazer problemas no amor.

Gêmeos

O Rei da Espada

Esta é uma semana de dar e receber. Pare de fazer julgamentos que possam prejudicar o convívio no ambiente ao seu redor.

O trabalho daqui para frente será difícil e um pouco estressante. Porém, no quesito econômico, é o momento de você dar um grande passo. Já no relacionamento, seja cauteloso ao comunicar problemas e diferenças com seu parceiro.

Câncer

Cinco de Ouros

Mesmo que as coisas estejam acontecendo sem que você esperasse, continue perseverando para superar estes desafios. Não insista em resolver esta situação sozinho, pois trará problemas para si mesmo.

No amor, se prepare-se pois você esta prestes a iniciar um relacionamento à distância e essa fase será muito importante na sua vida.

