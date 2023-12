A erva aromática que eliminará a má energia e a inveja da sua casa: atrairá dinheiro em abundância

Assim como muitas plantas aromáticas selvagens, existe uma que é própria do México e também é encontrada em regiões do centro e norte da América do Sul, em países como Colômbia, Venezuela, Paraguai, Guatemala, El Salvador e Peru.

O epazote: a planta aromática que é usada em rituais de boa sorte

O epazote, também conhecido como paico ou erva formigueira, possui muitas propriedades culinárias que a gastronomia mexicana soube aproveitar ao máximo em seus diferentes caldos, quesadillas e tamales, dando um toque de sabor amargo. Mas também é utilizada como erva medicinal e são atribuídos a ela poderes esotéricos ao tê-la em rituais desde os tempos pré-hispânicos.

Os maias, astecas e zapotecas curavam seus doentes com esta planta, desde uma dor de estômago até vômitos, parasitas e diarreia. E, com o passar do tempo, descobriu-se que aquelas culturas originárias não estavam erradas.

A erva-de-santa-maria possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, sedativas, antifúngicas e antimaláricas. No entanto, também possui propriedades tóxicas e é conhecida por ser abortiva.

Epazote ou erva-de-formiga: uma planta que serve para repelir as más energias

Além de suas propriedades curativas e ser usado como ingrediente culinário, o epazote tem a fama de ser um grande aliado para combater as más energias, a energia negativa e todos os tipos de inveja e mau-olhado.

O epazote também limpa, não apenas as pessoas, mas também afasta o mal que possa ter ficado na casa ou em um local de encontro importante. Da mesma forma, diz-se que é usado em rituais de proteção e em rituais para atrair dinheiro.

É muito fácil limpar a casa com esta planta, só é necessário um carvão aceso em uma tigela e queimar algumas folhas de epazote. Outra forma é levar a planta em pó em um relicário ou porta-comprimidos para todos os lugares frequentados.