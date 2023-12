5 looks de Carolina Herrera para parecer elegante e segura, mas sem gastar muito

Carolina Herrera conseguiu se posicionar como uma das mulheres mais importantes da moda, graças à sua empresa, designs e sua elegante maneira de se vestir, que chama a atenção por onde quer que vá.

A designer venezuelana tem todas as chaves e até regras rigorosas para que as mulheres mantenham sua imagem impecável e sofisticada o tempo todo, por isso ela oferece diferentes opções de looks para combinar diariamente, alguns deles sem gastar muito.

E é que por muito tempo se pensou que para se vestir bem era necessário gastar uma boa quantia de dinheiro, mas a verdade é que CH tem oferecido algumas opções que permitem vestir com o que temos no armário ou substituir por peças acessíveis.

Camisa branca

A camisa branca é um clássico da CH, por isso em várias ocasiões ele foi visto usando esta peça básica, mas que traz simplicidade e elegância ao mesmo tempo.

Nós a vimos combiná-la com saias longas, calças folgadas e até justas, pois essas camisas conseguem sempre ser a protagonista de qualquer look.

Olhe para o jeans

Embora Herrera costuma ser bastante rigorosa com suas regras de vestimenta, ela também sabe como se ajustar à moda de acordo com sua conveniência, por isso essa roupa de estilo denim serve para diferentes ocasiões e pode ser combinada com as diferentes peças de jeans que você tem em seu guarda-roupa.

Sim à cor

Para a especialista, as cores chamativas não são um problema, já que ela foi vista usando vestidos em laranja coral, azul acetinado, fúcsia e até amarelo. Portanto, não hesite em ter peças chamativas.

Blazers

Os blazers não podem faltar em um guarda-roupa, pois são um básico perfeito, seja para ir ao trabalho, eventos casuais ou formais.

Calças largas

As calças largas são a tendência do momento, pois além de proporcionarem estilo, oferecem conforto ao evitar ficar apertadas e destacar os quilos extras. Carolina Herrera tem se encarregado de usar algumas delas com corte alto e cintos que adicionam ainda mais sofisticação.

Uma calça preta, uma camisa branca e um blazer são um “sim” absoluto para a renomada designer.