5 atitudes tóxicas em um relacionamento por crescer sem um pai presente fisicamente ou emocionalmente

Nossas atitudes tóxicas em um relacionamento são explicadas pelas experiências da infância, como, por exemplo, crescer sem a presença física ou emocional de um pai.

A ausência dessa proximidade com nosso progenitor, embora não acreditemos, tem repercussões na forma como nos relacionamos com os outros, pois procuramos repetir esse padrão na vida adulta ou, então, suas consequências farão com que nos autosabotemos.

Dependência emocional

Ao escolher um parceiro a partir da carência afetiva da sua infância, é comum que homens e mulheres desenvolvam dependência emocional. Por medo de perder alguém novamente, ou inconscientemente feridos por essa dinâmica onde não recebemos amor quando éramos pequenos, não somos capazes de cortar certos laços negativos, vivendo relacionamentos abusivos ou infelizes.

Problemas de regulação emocional

Tem a ver com o tema anterior e, por isso, em vez de nos regularmos emocionalmente de maneiras mais saudáveis, buscamos isso em terceiros, colocando uma carga pesada no parceiro, pois esperamos demais da outra pessoa. Há também aqueles que lidam com isso através de vícios em comida, álcool, compras, videogames, entre outros.

Apego evitativo

Ao contrário de serem muito ansiosas nos relacionamentos, existem aquelas que, pelo contrário, evitam seus sentimentos e podem ser frias, fugir do compromisso ou manter apenas vínculos amorosos superficiais. Elas têm dificuldade em estabelecer vínculos afetivos fortes e duradouros devido à ferida do rejeição que ficou.

Passivo-agressividade

Uma das atitudes tóxicas mais comuns em um relacionamento ao crescer sem a presença de um pai é o medo do abandono, o que leva a guardar o que sente para evitar conflitos. Isso cria ressentimento, comportamentos ou palavras passivo-agressivas e distanciamento. Procuram não incomodar os outros e se tornam complacentes. Dificultam estabelecer limites.

Dificuldade para lidar com mudanças

Os adultos que foram criados sem um pai podem ter dificuldades para se adaptar às mudanças vitais, sofrendo de níveis mais elevados de estresse, ansiedade e desconforto, o que afeta todas as áreas de suas vidas.