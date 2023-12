Tomb Raider: Lara Croft ganha vida neste sensual cosplay feito por uma bela modelo russa

O maravilhoso mundo do cosplay deixa os fãs de videogames completamente cativados. Lara Croft, personagem principal de Tomb Raider, é representada por uma linda modelo da Rússia. É uma das melhores interpretações que já vimos há muito tempo nas redes sociais.

A modelo em questão é a russa Kalinka.fox. Com 535 mil seguidores apenas no Instagram, falam sobre o impacto que essa bela cosplayer tem nas redes sociais.

Além deste cosplay de Lara Croft, em seu feed podemos encontrar interpretações de todos os tipos, como da Mulher Maravilha, Fiona do Shrek e até de Hermione de Harry Potter.

Este de Lara destaca por ter todos os elementos do personagem, em sua maravilhosa saga de videogames. Os óculos redondos, as duas pistolas em suas mãos, os shorts pretos e a camiseta turquesa combinam com o penteado trançado e a figura escultural da modelo.

Vamos falar um pouco sobre Lara Croft. Ela foi criada pela Core Design e lançada pela primeira vez em 1996.

Sua profissão é arqueóloga. O título de aventureira e caçadora de tesouros ela vai conquistando no caminho, já que isso está um pouco relacionado com o que faz para ganhar a vida. Ela é conhecida por sua coragem, habilidades físicas e destreza no combate.

Ela possui uma mente afiada e é dotada de grande inteligência e conhecimento arqueológico, o que a torna uma especialista em decifrar enigmas e resolver complicados quebra-cabeças em sua busca por artefatos antigos e relíquias históricas.

O aspecto icônico de Lara Croft inclui sua aparência física distintiva: uma jovem de cabelos castanhos longos, geralmente presos em um rabo de cavalo ou tranças, e ela veste um traje de aventureira composto por um top justo, shorts, botas e um colete.

Também costuma carregar uma variedade de armas, como pistolas duplas e um gancho de agarre, que o ajudam em sua exploração e confrontos com inimigos.