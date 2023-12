Swing kettlebell: o exercício da moda

Swing com kettlebell Foto: Pixabay

Manter-se fisicamente ativo por meio do exercício é a principal base para que o corpo humano se torne mais forte e tenha a força necessária para combater diversas doenças que podem ocorrer em um determinado momento, como o mundo da medicina vem destacando há séculos.

No entanto, há uma grande preocupação por parte da Organização Mundial da Saúde (OMS) com os altos níveis de sedentarismo que são vivenciados atualmente, situação que tem aumentado os casos de sobrepeso, obesidade e mortes por doenças cardíacas.

Para prevenir esses males que estamos listando e se você está em busca de um exercício que te ajude a se manter fortalecido, recomendamos o swing com kettlebell, um exercício muito popular em 2023 que ajuda a fortalecer a região abdominal e os bíceps, tonifica os glúteos, trabalha os braços e afina a cintura, ao mesmo tempo em que queima muitas calorias.

Como praticar swing com kettlebell

A partir da posição inicial, estendemos explosivamente nossos quadris e joelhos. O kettlebell ganha velocidade até que o corpo fique totalmente estendido e os antebraços levemente separados das coxas.

Os braços perdem contato com as costelas e o peso continua seu movimento pendular perdendo velocidade e desacelerando ao chegar à altura do peito. Os braços atuam como correias o tempo todo.

A força da gravidade, que freou o peso em sua ascensão, agora a atrai para o chão e a acelera para baixo. O corpo permanece estendido até o ponto em que os braços voltam a entrar em contato com as costelas.

Flexionamos levemente os joelhos e generosamente os quadris para esconder mais uma vez o peso entre as pernas e voltar à posição inicial. Estamos prontos para continuar com um segundo swing.

O kettlebell é um peso com uma alça na parte superior e com o qual se pode fazer uma infinidade de exercícios de força. Este exercício consiste em levantar e abaixar o peso entre as pernas, mas é necessário realizá-lo corretamente para obter bons resultados.