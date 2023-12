Mercúrio retrógrado não impede a sorte no dinheiro e no amor para 5 signos

Mercúrio retrógrado não impede o golpe de sorte no dinheiro e no amor para 5 signos Mercúrio retrógrado não impede o golpe de sorte no dinheiro e no amor para 5 signos (Foto: Freepik)

O tão temido Mercúrio retrógrado termina neste domingo, mas não é hora de desistir de nada. Pelo contrário, ele não chega para complicar nossas vidas, mas sim para nos dar tempo de reflexão e análise de tudo o que aconteceu durante o ano.

Este é o momento de começar a fazer encerramentos e lembrar até mesmo o que inicialmente dói, mas também de aproveitar este fenômeno para determinar o que queremos deixar em 2023.

Cinco signos serão os sortudos nesta fase de evolução e caminhada para a prosperidade. Trata-se de Áries, Leão, Libra, Escorpião e Peixes, que se cercarão de novas oportunidades para progredir nos negócios e consolidarão o amor.

Áries

A confiança em si mesma é a premissa que você deve ter presente a cada passo que dá para brilhar nos negócios. Você terá novas propostas que serão aprovadas e com as quais começará um ano de sucesso. O dinheiro não lhe faltará para resolver dívidas e ajudar aqueles que estão em um momento de necessidade. O equilíbrio econômico chega à sua vida e com ele a possibilidade de se consolidar com seu parceiro. Aproveite este momento para a reflexão e se preparar para quando chegar o momento oportuno de resolver diferenças.

Leão

A sua liderança permite que você avance rapidamente no plano profissional e equilibre suas finanças, o que irá ajudá-lo neste momento a resolver alguns compromissos que o estão preocupando. Se lhe propuserem um projeto, pense bem antes de dizer sim, porque você tem todo o direito de se dar o tempo necessário para analisar se isso lhe convém ou não. O seu parceiro será o seu apoio nos momentos difíceis, então valorize cada momento em que possam estar juntos e compartilhar. Assim como há momentos bons, também haverá momentos difíceis e vocês estarão unidos para superar qualquer obstáculo.

Libra

Uma reunião te colocará no topo porque você apresentará soluções para alguns conflitos que têm impedido o fluxo dos negócios. Você é quem vai liderar e resolver tudo com sua inteligência e liderança. O dinheiro chegará a você de forma inesperada, mas em uma grande quantidade que resolverá muito bem seu futuro imediato. A vida te mostra o caminho do amor com aquela pessoa especial que está interessada em conquistar você. Não pense demais e aproveite o momento. Apenas o tempo irá mostrar se vale a pena ou não.

Escorpião

Você terá alguns dias de muito trabalho porque projetos que você não esperava assumir serão entregues a você com toda confiança, pois valorizam o esforço que você tem dedicado a outros casos. Isso te coloca no caminho para a promoção que você tanto esperava e com melhorias salariais que equilibrarão sua economia. Celebre e aproveite este momento, pois você lutou muito para que ele chegasse. Seu parceiro é sua coluna vertebral e vocês estão em um momento maravilhoso do relacionamento, então qualquer decisão que tomarem para se consolidar será muito bem-sucedida.

Peixes

Novas oportunidades se apresentam no seu caminho e a confiança que você conquistou fará com que assuma um cargo de poder que será um grande avanço para suas finanças no próximo ano. Tenha cuidado, pois você estará lidando com muito dinheiro e isso exigirá toda a sua concentração e habilidades. Haverá momentos difíceis, pessoas que não gostam da prosperidade alheia, mas você está capacitada para superar qualquer obstáculo e se destacar. O amor bate à porta do seu coração, você precisa se dar uma chance, pois essa é a pessoa que você estava esperando para compartilhar.