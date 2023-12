Feng Shui: 8 objetos que você deve eliminar de sua casa antes do final do ano

Você sabia que existem uma série de elementos que podem atrair más energias para casa? Assim como existem amuletos da sorte que ajudam a atrair boas energias para casa, também existe uma série de objetos decorativos que são usados diariamente e que devem ser eliminados o mais rápido possível para se proteger de maus presságios.

Feng Shui: objetos que devem ser eliminados

Plantas artificiais: podem parecer bonitas para decorar pequenos cantos da casa. No entanto, nem tudo que reluz é ouro e diz-se que, por se tratarem de plantas e flores sem vida, elas não permitem que a energia flua corretamente e interferem no equilíbrio da casa.

A sala é o coração da casa, por isso deve ser purgada de energias ruins | (Pexels)

Espelhos quebrados: De acordo com o Feng Shui, um espelho quebrado é sinônimo de más energias e, de fato, essa filosofia milenar também sugere não usar espelhos no quarto, mesmo que estejam em bom estado.

A vassoura de cabeça para cima: ter a vassoura com as cerdas para cima também tem conotações negativas que afastam o amor do lar.

Flores secas: as flores secas também representam uma energia morta e sem vida que acaba se tornando um obstáculo no lar para que as energias fluam.

Feng Shui: os objetos que obstruem o fluxo de energia positiva

Relógios parados: de acordo com o Feng Shui, os relógios parados ou que simplesmente não funcionam podem atrair energias negativas e causar estagnação na casa. Portanto, chegou a hora de dizer adeus a eles.

Decorações com temas de violência: de acordo com a filosofia oriental, os quadros ou imagens com temas de violência devem desaparecer do lar, pois atraem más energias e causam pressão para se manter em tensão.

Plantas espinhosas: os cactos, apesar de terem flores bonitas, são conhecidos por serem portadores de má energia e trazerem má sorte tê-los em casa.

Móveis com pontas: todos os objetos com acabamento em ponta atraem más energias de acordo com a filosofia do Feng Shui. Portanto, é importante prestar atenção nos cantos; se forem muito visíveis, podem ter um efeito negativo no ambiente.