Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 17 a 23 de dezembro de 2023

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Se as coisas ao seu redor não estão indo bem, mude. Se você tropeçar, levante-se. Seja perseverante e busque a prosperidade.

Touro

Ter alguém amarrado a você porque você não consegue superar seus medos e seguir em frente sozinho não é justo. Você tem o poder de curar feridas e alcançar conquistas por conta própria.

Gêmeos

Você tem uma meta a alcançar e não sabe por onde começar. Dê prioridade ao que sua intuição considera o mais importante para começar e você verá que terá sucesso garantido.

Câncer

Não perca a fé em si mesmo, nos passos que você está dando, que são firmes e decisivos para começar de uma vez por todas aquilo que trará prosperidade à sua vida. Supere os medos.

Leão

A vida é sobre momentos positivos e negativos para todos, mas o apoio faz toda a diferença. Nos momentos difíceis é quando você percebe quem está com você e ajuda a guiar seu caminho.

Virgem

Você está em um ambiente em mudança e isso o deixa apreensivo. Mantenha a tranquilidade e paciência para suportar o que vier daqui para frente. Você não está sozinho e encontrará paz de espírito.

Libra

Nada pode dar errado com sua vontade e seu desejo de seguir em frente. Qualquer obstáculo colocado em seu caminho você superará com sucesso. Caminhe com passos firmes.

Escorpião

As responsabilidades que você assumirá a partir deste momento exigem muita astúcia e concentração. Portanto, não desista se você tropeçar e siga em frente.

Sagitário

Determinação e firmeza na tomada de decisões são necessárias para levá-lo ao sucesso e à prosperidade. As feridas serão curadas com amor e confiança.

Capricórnio

Não caia na armadilha que os outros querem armar para você, para que você não atinja os objetivos que deve alcançar. Afaste de você todas as coisas ruins que o cercam e se proteja.

Aquário

Se você tiver que corrigir alguém porque as coisas não estão indo bem, faça-o, mas com amor e humildade. Seja gentil.

Peixes

A vida coloca no seu caminho a pessoa especial que você precisava para ser feliz, mas não permita que diferenças ou energias negativas dos outros impeçam a consolidação do relacionamento.

