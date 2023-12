Três formas de usar folhas de louro para que o dinheiro nunca falte em 2024

Rituais poderosos para atrair dinheiro com folhas de louro Rituais poderosos para atrair dinheiro com folhas de louro (Freepik)

Faltam apenas alguns dias para que o ano de 2024 chegue com todas as suas surpresas e oportunidades, e é pertinente que nestas semanas você comece a se preparar para que a abundância, especialmente relacionada ao dinheiro, se instale em sua vida no próximo ano.

O louro é uma das plantas que possui muitas propriedades esotéricas e não é à toa que os antigos gregos o usavam para enfeitar coroas como símbolo de triunfos e sucessos. Esta planta está intimamente ligada à proteção, purificação e atração de abundância. Simboliza força e poder. Hoje trazemos 5 formas em que você pode usá-la para potencializar suas virtudes e mudar ou melhorar sua situação.

Louro e carvão

Precisará de:

Uma tigela, pequenos pedaços de carvão, três folhas de louro (secas ou frescas), sal grosso e fósforo de madeira.

Procedimento

No buraco, você colocará o carvão, que você deve acender apenas com fósforos de madeira, já que o plástico não é um bom condutor de boas energias. Quando estiverem acesas, você adicionará as folhas de louro e o sal grosso. Deixe que tudo se consuma, quando começar a sair fumaça, você vai girar o carvão no sentido horário e repetir em sua mente: "A abundância entrará em minha vida para me permitir ser próspera e não me faltar nada".

Procure sua carteira e coloque-a onde o aroma do louro possa alcançá-la, também vá aos lugares onde guarda o dinheiro para que não haja nenhum espaço sem essa ativação energética. Quando tudo tiver sido consumido, jogue-o longe de sua casa.

Louro e velas

Precisará de:

Sete folhas de louro secas ou frescas, duas velas brancas ou verdes, um palito de madeira, fósforos de madeira, um prato branco preferencialmente de porcelana, papel e lápis, e arroz.

Procedimento

Em cada vela, você escreverá com o palito de madeira o seu nome e um desejo de riqueza que você deseja muito. Em seguida, coloque-as em cima do prato. No papel, você escreverá seus desejos um pouco mais detalhados e depois o dobra. Coloque-o entre as duas velas, que você deverá acender com os palitos de madeira. Em cima do papel, coloque um punhado de arroz. Você terá que queimar uma por uma as folhas enquanto visualiza como o dinheiro chega de diferentes formas à sua casa. Deixe as velas queimarem e depois jogue tudo dentro de um saco.

Louro e canela

Precisará de:

Folhas de louro, canela em pau, uma fita vermelha, uma vela branca e papel e lápis.

Procedimento

No papel, escreva o que você mais deseja em relação ao dinheiro para sua vida e a de seus familiares para o próximo ano. Em seguida, enrole-o no pau de canela, juntamente com as folhas de louro. Amarre tudo com uma fita vermelha e coloque ao lado da vela acesa. Quando ela se apagar, guarde o pau de canela em sua carteira.

Além disso, há outras formas de usar o louro para prosperidade

1. Amuleto de louro: Pegue algumas folhas de louro e amarre-as com uma fita vermelha. Coloque o amuleto em sua carteira ou bolsa para atrair prosperidade financeira.

2. Banho de louro: Ferva algumas folhas de louro em água e, depois de coar, despeje o líquido em seu corpo durante o banho. Enquanto faz isso, visualize a abundância financeira entrando em sua vida.

3. Simpatia do louro: Escreva seus desejos financeiros em um pedaço de papel e coloque-o embaixo de uma vela verde. Acenda a vela e coloque algumas folhas de louro ao redor dela. Faça uma oração pedindo por prosperidade e deixe a vela queimar completamente.

Lembre-se de que essas práticas são simbólicas e podem ajudar a fortalecer sua mentalidade e foco em atrair abundância financeira. É importante também tomar ações práticas em relação às suas finanças, como economizar, investir e buscar oportunidades de renda.