Sobrecarga de fim do ano: psicóloga indica nove passos para manter a saúde mental em dia

Psicóloga indica nove passos para manter a saúde mental no fim do ano Istockphoto

O fim de mais um ano se aproxima e é comum que essa época do ano seja marcada por correria em busca de presentes, organização das festas familiares, confraternizações nas empresas, além dos prazos apertados para entrega de serviços. Tudo isso faz com que muita gente fique sobrecarregada e acabe sofrendo problemas como o “burnout”, que é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema.

Para finalizar 2023 de uma forma mais tranquila, a psicóloga Katherine Sorroche, que é especialista em saúde mental da mulher e parentalidade, elencou nove passos que podem ser adotados na rotina que ajudam a manter o equilíbrio entre mente e corpo.

“A busca pelo equilíbrio começa com cada um avaliando a forma como está conduzindo sua vida e abrindo espaço para si mesmo, para práticas de autoconhecimento, para hobbies e coisas que realmente tragam satisfação, sentido e também desconexão da vida profissional para uma conexão com a família, a natureza, amigos, livros”, resume a especialista, que aconselha: “É preciso sair do piloto automático e buscar preencher a própria vida com outros ambientes e recursos que tragam satisfação e alívio mental.”

Dados da ISMA (International Stress Management Association) estimam que 30% da população brasileira pode ser afetada pela Síndrome de Burnout. Assim, a psicóloga destaca que para se afastar dessa condição é preciso dedicar um pouco de cada dia a esse cuidado subjetivo que é o trato com a própria mente e a própria rotina. “Diariamente, precisamos buscar recursos para recarregar”, define a Katherine.

Ao considerar que o indesejado estado de estresse crônico resulta da forma como se leva a vida, a psicóloga recomenda aproveitar o fim do ano, e as mudanças naturais de agenda que essa época incita, para rever condutas na intenção de alcançar uma vida mais equilibrada e uma rica saúde mental.

“Que tal aproveitar o final do ano para rever o que é importante para você? Faça um balanço entre o que está drenando sua energia e como você poderia recarregá-la”, indica ela.

Saiba como é possível evitar a sobrecarga e manter a saúde mental em dia no fim do ano Istockphoto (drazen_zigic)

A psicóloga elencou nove passos que podem ajudar a manter a saúde mental:

Fique longe do celular o maior tempo possível

“A sobrecarga digital tem cada vez mais influenciado nossa saúde mental. Apesar de ser entendida como uma fonte de prazer e alívio imediato de tensão, por trazer certa distração, gera excesso de dopamina (hormônio do prazer) e é potencial para gerar um comportamento de comparação com outras pessoas e vidas de redes sociais, podendo trazer posterior frustração, tristeza, sentimentos de inadequação ou incapacidade”, diz Katherine.

Pratique grounding

Segundo a psicóloga, já se comprovou que a conexão com a natureza, para adultos e crianças, só traz benefícios ao corpo, à mente e ao cérebro. “Aproveite os dias que se aproximam para fazer atividades ao ar livre que proporcionem prazer em se conectar com a natureza: andar descalço na terra ou areia, mexer na água, tomar sol, apreciar a natureza.”

Aprecie sua própria companhia

“Leia um livro, assista a um filme, prepare uma refeição que você goste, resgate aquilo que te nutre emocionalmente”, diz.

Aprecie a companhia das pessoas que você ama

“As conexões sociais têm efeito curativo para o corpo e para a mente. Além disso, traz sensação de bem-estar e também pode promover trocas de ideias saudáveis e estimular o intelecto”, ressalta a especialista.

Coma bem

“Aproveite para se alimentar melhor, com mais nutrientes, trazendo também calma e presença para o momento das refeições.”

Durma

“Cuide do seu sono e aproveite para dormir mais cedo e ter um sono de mais qualidade”, diz ela.

Atenção consigo

“Esteja atenta a si mesma, aos seus sentimentos e aos sinais do seu corpo. Na maioria das vezes, o corpo dá sinais de que precisa de descanso, de desaceleração. Respeite seus limites.”

Autoconhecimento

A psicóloga ressalta que “adquirir consciência sobre si mesma, desenvolver clareza sobre o que traz sentido, satisfação e realização para sua vida; aprender a lidar com suas emoções. Tudo isso faz com que se construa clareza sobre a vida que se quer viver e seja possível, de fato, agir para construí-la.”

“O autoconhecimento te torna líder e protagonista da própria vida e isso faz com que você faça melhores escolhas, deixe de viver no piloto automático, desenvolva mais presença para as suas relações pessoais e profissionais, se distancie de ambientes tóxicos (geradores de estresse e potencial para burnout) e cuide melhor dos pilares do manejo do estresse (alimentação, sono, atividade física e suplementação)”, afirma.

Atividades físicas

Por fim, Katherine recomenda que as atividades físicas devem ser incorporadas na rotina diariamente.