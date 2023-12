O ritual das 12 moedas na árvore de Natal para ter dinheiro sobrando em 2024

Agora que o ano de 2024 está próximo, devemos manifestar o que desejamos em nossas vidas através do ritual das 12 moedas na árvore de Natal, o que fará com que tenhamos dinheiro de sobra e sejamos muito prósperos.

Esse ritual te ajudará a multiplicar o dinheiro Freepik

Estas são as melhores datas para nos conectarmos com nossos desejos, não necessidades, e assim tornar a manifestação muito mais efetiva, pois estar ancorado na escassez só cria mais escassez.

O ritual das 12 moedas na árvore de Natal

Bem, agora que você identificou quais são seus desejos para 2024 e, acima de tudo, elaborou um plano para alcançar todos esses objetivos econômicos que você estabeleceu, já que isso não funciona por mágica, você precisará procurar o seguinte:

Bolsa pequena de tecido, preferencialmente vermelha

12 moedas

O ritual das 12 moedas na árvore de Natal é bastante simples, pois consiste apenas em colocar as 12 moedas dentro da bolsa e colocá-la na sua árvore decorativa. Enquanto você faz esse processo, lembre-se de fazer sua intenção mentalmente e manifestar toda a prosperidade que deseja em sua vida.

A árvore de Natal pode ser um ótimo elemento para manifestar prosperidade (Pexels)

Uma maneira mais eficaz de fazer isso é pensar ou falar no presente, como se todo esse dinheiro já estivesse em sua conta bancária. Por exemplo: “sou uma mulher milionária”, “não me falta nada”, “tenho tudo o que preciso para ser feliz”, “sobra-me dinheiro e posso me cercar de luxos”, “mereço viver com conforto”, “sou uma mulher próspera e não me falta nada”.

No final da temporada de dezembro, quando você remover sua árvore de Natal, gaste as moedas. Da mesma forma, há aqueles que fazem uma variação e, em vez de usar um saco, colocam em um pequeno cofre sob a árvore. O importante é que ele permaneça lá durante todo o tempo em que a árvore estiver montada em sua sala de estar.