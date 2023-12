Não sabe ficar solteira, assim como Britney Spears? Aqui estão 5 dicas para aproveitar a sua solteirice

Britney Spears se abriu sobre sua luta com a solteirice e muitas mulheres se sentiram identificadas | (Instagram: @britneyspears / Pexels)

A poucos meses de seu divórcio com Sam Asghari, a cantora Britney Spears abriu seu coração e revelou o quanto difícil tem sido para ela voltar à solteirice após quase sete anos de relacionamento com seu ex-marido.

Através do seu perfil no Instagram, a princesa do pop compartilhou uma reflexão sobre sua vida atual onde confessou o quão “estranha” se sente por não ter um parceiro e foi sincera sobre suas inseguranças.

"É tão estranho estar solteira. Tenho tido muito tempo para olhar para trás com tudo de bom e de ruim. Percebi que não falo tão bem de mim mesma. Sou facilmente manipulável e coloco meu coração na mão, mas definitivamente estou mudando isso", afirmou.

"Tenho que arranjar tempo para parar e olhar ao redor para me reavaliar e dizer: isso é bom para mim? Gosto da rotina e costumo fazer a mesma coisa todos os dias. Honestamente, estou entediada, mas também tenho medo de muitas coisas...", continuou.

Além disso, na publicação de 10 de dezembro, ela reconheceu: "A forma como eu vivo minha vida é minha. Muitas pessoas interferiram nisso, mas saber que é bom ser egoísta com minha vida e aproveitá-la é incrível. Vou dizer que minha rotina e meus assuntos diários às vezes parecem bobos...".

Britney Spears revelou como tem sido difícil para ela regressar à solterice depois de quase sete anos de relacionamento com Sam Asghari | (Instagram)

5 dicas para aproveitar a vida de solteiro se estiver difícil como para Britney Spears

Assim como Spears, muitas mulheres que se encontram novamente solteiras após relacionamentos longos podem ter problemas para se adaptar à sua nova realidade e encontrar o lado positivo de estar solteiras.

No entanto, voltar à solteirice tem muitos benefícios. Na verdade, pode ser uma fase em que você fortalece seu relacionamento consigo mesmo, descobre o que quer e aprofunda outras relações.

A solteirice pode ser a melhor etapa de nossas vidas se estamos dispostas a abraçá-la | (Unsplash)

Também permite ter mais tempo para você, você pode tomar todas as decisões sem precisar negociar e é um catalisador para o crescimento em todos os aspectos da sua vida em geral.

No entanto, se ainda está difícil para você enxergar todas as coisas boas de ser solteira, reunimos cinco dicas para ajudá-la a abraçar esse momento da sua vida e encontrar a alegria de estar consigo mesma.

Marca encontros consigo mesma

Neste momento da sua vida, o melhor que você pode fazer é ser sua própria metade e se dar todo o amor e atenção que esperaria de um parceiro. Saia sozinha para o cinema, compre flores para si mesma e foque em você por enquanto.

"Leve o tempo necessário para descobrir o que realmente deseja na vida", explicou a psicanalista Babita Spinelli ao Mind Body Green. "É uma maravilhosa oportunidade para 'sair' e se conhecer..."

Concentre-se no seu cuidado pessoal

Um ótimo conselho para aproveitar sua solteirice é dedicar tempo ao autocuidado. Ao estarmos solteiras, podemos nos concentrar em nosso próprio bem-estar sem nos preocupar em equilibrá-lo com outra pessoa.

O cuidado pessoal inclui muitas atividades e hábitos que talvez você queira fortalecer, como fazer mais exercício. Então, agora que você tem a oportunidade, faça disso uma prioridade em sua vida.

Comece um curso ou junte-se a um novo grupo

Neste momento da sua vida, você tem todo o seu tempo livre para si. Então aproveite para dedicar as suas tardes ou fins de semana a novas atividades, como um curso de culinária ou um grupo de leitura.

Você tem a oportunidade de concentrar suas energias no que quiser. "É uma oportunidade para explorar novos hobbies e coisas que te fazem feliz", apontou a especialista em relacionamentos.

Saia com seus amigos solteiros

Contar com seus amigos solteiros será de grande ajuda nesta temporada, mas se você não os tem, é hora de fazer novas amizades sem parceiro(a) que possam entender suas circunstâncias atuais.

"É muito importante ter alguns amigos que possam se identificar com o que você está passando", afirmou a psicoterapeuta Megan Bruneau ao site mencionado anteriormente.

Aproveite para se conhecer mais

Bruneau também recomenda praticar “a introspecção e a autocompaixão” nesta etapa. É que, quando nos dedicamos a aprender mais sobre nós mesmas, podemos ter clareza sobre o que queremos.

Descubra qual é o seu estilo de apego, como você lida com suas emoções e o que sua voz interior lhe diz. Se achar necessário, procure um terapeuta "para entender como pode estar impedindo a criação da vida que deseja e merece".