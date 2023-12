Erros no trabalho? Estas dicas vão te ajudar a superá-los

“Errar é humano, mas perseverar (no erro) é burrice”. A frase histórica simplifica tudo: Não importa se erramos, o que realmente importa é saber aceitar, aprender com isso e superar para que, na medida do possível, possamos evitar no futuro.

Os erros na vida diária e especialmente no trabalho são mais do que normais, no entanto, também é verdade que podem ser particularmente desconfortáveis. Na verdade, além de ter que consertar para que não se torne um problema para a empresa, também é preciso ter coragem para se desculpar com o chefe e os colegas.

Dicas para superar os erros no trabalho

Meg Arroll, psicóloga, cientista e autora da abordagem AAA, explica que "para melhorar nossa saúde mental, muitos de nós vamos diretamente para a ação e utilizamos uma variedade de técnicas, mesmo antes de estabelecer as bases psicológicas essenciais. Por isso, é bom estruturar um método que funcione em todos os tipos de situações, com um processo simples e prático".

O método do triplo A consiste em: