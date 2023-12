Cores de cabelo que a tornam magnética e atraente de acordo com o Feng Shui: várias são tendência para 2024

Embora possamos considerar isso algo casual, de acordo com o Feng Shui, existem cores de cabelo que a tornam magnética e atraente, por isso devem ser suas primeiras opções a considerar se você está pensando em mudar o visual.

Chega o Natal e as festas de Ano Novo, por isso não faz mal fazer uma renovação completa, mas sempre pensando nos tons que nos fazem parecer harmônicas com nosso tom de pele, atrair boa sorte e, por que não, até o amor.

Vermelho

De acordo com Soy Carmín, não há nada mais sedutor e chamativo do que cabelos ruiva. Este tom tão intenso atrai o sucesso, a energia, determinação e muita sensualidade, então toda vez que você se olhar no espelho se sentirá empoderada para alcançar suas metas.

Preto

Apesar de muitas pessoas evitarem essa tonalidade porque tende a endurecer os traços do rosto e dar uma aparência mais envelhecida, a mesma fonte afirma que cabelos pretos estão associados à riqueza, fortuna e sobriedade. Isso dará a imagem de que você é uma mulher poderosa, com certeza aumentando sua autoestima sempre que sair na rua.

Manteiga de amendoim

Embora também se aplique ao dourado, cinza ou platinado, é uma das cores de cabelo que lhe torna magnética e atraente de acordo com o Feng Shui. Representa a prosperidade (de todos os tipos), o dinheiro e os luxos que queremos em nossas vidas. Ilumina o rosto, traz uma frescura natural, disfarça as linhas de expressão, dá volume e movimento. Aplica-se da mesma forma se o usarmos completamente ou em mechas.

Castanho

“Representa equilíbrio e bondade (...) será percebida como alguém acessível, confiável e agradável”, afirma a mídia. “Impacta de forma positiva para que você se anime a mostrar seus talentos, fluir seu intelecto e ideias”, impulsionando você a ir atrás de tudo em 2024.