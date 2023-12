Adeus loiros? Miley Cyrus e Ester Expósito confirmam que a estética gótica está em alta para 2024

O mundo da moda já definiu algumas tendências que ganharão força neste 2024 e algumas celebridades já se encarregaram de consolidá-las nos últimos dias de 2023. Miley Cyrus e Ester Expósito foram algumas das famosas que escolheram fazer uma mudança radical em sua imagem para começar o Ano Novo com tudo.

Cyrus é uma das cantoras que não tem medo de mudanças, por isso já a vimos em várias ocasiões com mudanças radicais em seu cabelo, usando-o longo, curto, raspado e até de várias cores, e mais uma vez decidiu deixar o loiro para trás ao exibir seu novo estilo.

Do outro lado, temos a Ester, que tem sido bastante conservadora ao escolher uma nova tonalidade para seu cabelo e, desde sua ascensão à fama após aparecer na série Élite, optou por usar o loiro em várias tonalidades. No entanto, desta vez ela surpreendeu ainda mais ao deixar de ser loira.

Miley Cyrus e Ester Expósito estão definindo a tendência estética gótica para 2024

O estilo goth aesthetic foi bastante marcante em 2023 com o lançamento de filmes como Wandinha, que trouxe looks escuros aos montes, e aparentemente em 2024 tudo indica que as madeixas góticas serão as protagonistas.

Miley Cyrus juntou-se à tendência de tingir o cabelo de preto azabache, que se posicionou como uma das tendências mais quentes e elegantes nos últimos meses. A cantora tem mostrado seu look através de algumas postagens nas redes sociais, o que tem causado furor entre seus seguidores.

Para compartilhar sua nova cor, ela apareceu com sua longa cabeleira, mas recentemente optou por um coque preso e um elegante vestido preto com top e transparências que combinava com seu estilo dark.

Ester deixou seus fãs totalmente surpresos ao posar como nunca antes a tinham visto, com um visual distante do romantismo, ao aparecer com seu cabelo preto e uma roupa de couro assinada pela Dolce & Gabbana, confirmando que a estética gótica está forte para 2024 e que é hora de tirar a tintura escura da gaveta.

Assim como Miley em suas últimas postagens, ela apareceu com seu cabelo preso deixando algumas mechas na frente. Seus lábios estavam com um tom vermelho queimado com acabamento degradê, criado com um delineador de lábios escuro.