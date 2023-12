Saiba o que o tarot revela nesta sexta-feira (15) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Leão

No amor, você e seu parceiro vão ter uma conversa séria sobre a questão do dinheiro e dos gastos que a casa gera, pois vocês não estão concordando com o que cada um está gastando e isso está fazendo mal para o relacionamento. Você é o mais impacto com isso, com uma pressão maior para manter a casa funcionando.

Virgem

No trabalho você não está dando muito ouvidos aos seus colegas, e isto está afetando a todos. Por isso muitas pessoas saíram do seu lado ou simplesmente pararam de discutir certos assuntos com você, pois não importa o que eles digam, você não aceita conselhos. Esse tipo de comportamento só está te afastando de todos.

Libra

Aproveite o fim do ano para fazer uma limpeza geral na casa e escritório para que você retire toda sujeira e tudo que está quebrado, para que você deixe para 2024 somente energias suaves no ambiente. Você precisará comprar velas ou iluminar mais seus espaços para que a escuridão não absorva as boas vibrações. Aproveite para realizar um ritual de limpeza no corpo.

Escorpião

Ao contrário de muitos que estão a sua volta, você terá alguns dias muito ocupados porque os projetos que você não planejou realizar neste fim de ano serão entregues a você com total confiança para serem realizados rapidamente. Após toda a entrega, comemore e aproveite esse momento de resultados bons. No relacionamento, você está em um momento maravilhoso.

