Relacionamento: o que fazer se você se envolver com alguém que te ignora? A razão por trás desse comportamento tóxico

Muitas vezes ouvimos dizer que o difícil atrai mais, mas o que fazer se você se envolver com alguém que te ignora? Isso pode ser emocionalmente complicado, pois impede o estabelecimento de relacionamentos estáveis, saudáveis e duradouros.

Sem dúvida, é uma problemática que você não deveria deixar passar, pois precisa analisar e modificar a forma como se relaciona, pois tem raízes em situações que viveu na sua criação ou feridas do passado que não foram curadas.

O que fazer se você se envolver com alguém que te ignora?

Apesar de esse jogo de caça entre o gato e o rato poder ser emocionante por um tempo, acaba sendo muito desgastante a longo prazo. De acordo com o portal Mejor con salud, você deve ter cuidado com as pessoas que são intermitentes, que desaparecem e retornam com sinais de interesse confusos, porque elas vão gerando dependência emocional.

É como dar uma droga e depois retirá-la. A química no seu cérebro é alterada, então você espera ansiosamente pelo retorno dessa pessoa desejada, pois ela traz consigo a dose de dopamina, serotonina e oxitocina que enlouquece o seu cérebro.

Se desaparecer e voltar com sinais confusos, fique longe ( vjapratama/Pexels)

No entanto, para além do aspecto neuroquímico que nos mantém apegados, as pessoas que têm esse tipo de comportamento muitas vezes são evitativas, não sabem lidar com suas emoções, têm medo de compromisso, são inseguras, têm um parceiro ou são manipuladoras.

Em outras palavras, não é conveniente ter pessoas em nossa vida que potencialmente nos machuquem, então você deve parar de se enganar e se afastar daqueles que só te procuram quando se lembram de você, que te mostram que você não é a prioridade deles, que não estão tão interessados em você como você pensa, que te causam inseguranças e não têm empatia pelos seus sentimentos.

Se ao invés de se sentir valorizado e amado gera inseguranças e ansiedade, é um ótimo indício de que não é para você (Freepik)

Trabalhe com um psicólogo para lidar com sua dependência emocional, pois lembre-se de que só podemos entregar nosso coração àqueles que demonstram com ações e não apenas com palavras. Aprenda a estabelecer limites para esse tipo de pessoa que brinca apenas com suas ilusões. Se ela não quer se comprometer ou mudar, é fundamental que você proteja sua integridade e saia dessa situação. Não se culpe e invista em fortalecer seu amor próprio.