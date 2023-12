O ritual com rosas brancas para eliminar energias negativas e atrair tudo o que deseja na vida (Foto: Unsplash)

As rosas brancas são símbolo de pureza e luz, mas também são capazes de eliminar as energias negativas e atrair as positivas, o amor e a abundância.

Se você quer limpar e purificar seu corpo para que coisas boas cheguem à sua vida, o ideal é fazer um ritual com rosas brancas, com isso permitiremos que a mente, as emoções e o corpo se conectem para que a energia se dirija em uma determinada direção.

Ritual de limpeza com rosas brancas

Este ritual nos permitirá limpar o mais profundo para criar espaço em nosso interior e permitir o nascimento de coisas novas.

Para praticá-lo, o importante é escolher um dia de Lua cheia ou Lua nova.

Ingredientes

10 rosas brancas

Uma tigela ou panela grande.

É bom saber

De acordo com os especialistas, o número 10 é o número da plenitude, mas se tivermos 6 rosas, também é possível.

As rosas escolhidas são brancas porque é um ritual de limpeza. O branco é símbolo de imaculado, purificação e luz. Mas se não tivermos rosas brancas disponíveis, podemos usar outras de cor clara.

O branco é símbolo de imaculado, purificação e luz. Mas se não tivermos rosas brancas disponíveis, podemos usar outras de cor clara. Escolhem-se rosas porque, está comprovado, o seu aroma faz com que o organismo produza hormônios da felicidade, como serotonina e dopamina. Também podemos substituir as rosas por outras flores perfumadas, como jasmins ou violetas, entre outras.

Preparação