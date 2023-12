O que é o ‘cobra balayage’? A tendência de coloração aumenta o volume do cabelo

A contagem regressiva para o fim deste ano está prestes a terminar, então as tendências de coloração que dominarão durante 2024 já estão começando a aparecer.

Entre as tendências que irão dominar esta temporada e as que estão por vir está o cobra balayage, uma reinvenção do clássico balayage que proporciona corpo e luminosidade com diferentes camadas e luzes.

Não é um procedimento inédito porque esse tipo de mechas foi popular entre cabelos castanhos em 2019. No entanto, a técnica da moda é uma proposta mais sutil feita por Joshua Ladner.

Como é o cobra balayage

De acordo com o site ‘Vaniatis’, o nome dessa metodologia se deve à forma como a coloração é depositada no cabelo, como se estivesse recriando o contorno de uma grande cobra erguida.

Numa técnica de balayage tradicional, a cor é aplicada em forma de V sem nunca tocar a raiz. No entanto, na variante cobra de Ladner, o corante é depositado diagonalmente de um lado de cada mecha frontal.

Em seguida, estende-se como se fosse criar o V, mas nunca completa a silhueta. Dessa forma, a cor acaba ficando centralizada na área mais próxima ao rosto em cada seção.

Com isso, é conseguido um efeito que enquadra o rosto e ilumina os traços, mas não se distingue uma delimitação de mecha muito marcada. Agora, a aplicação é diferente na parte de trás.

Nesta seção, a aplicação da coloração mantém a forma em pico ou V. Assim, o movimento persiste nos fios externos clareados e nos internos em tom base, natural e escuro.

Por outro lado, na parte superior, o especialista pinta todos os fios. O resultado final é um cabelo cheio de nuances com luzes claras entrelaçadas com dimensão e concentradas perto do rosto.

A fim de que fique mais natural, além da forma como o corante é aplicado ao longo do cabelo, a cor também é fundamental, observa o meio espanhol mencionado anteriormente.

Graças à interação entre a base, as mechas e a forma como a tintura se espalha, o efeito final é suave com um poderoso resultado iluminador e é ideal para ficar loira sem clarear muito.

O cobra balayage de quatro anos atrás apresentava um contraste mais forte. Geralmente, combinava castanhos na raiz bastante escuros com tonalidades loiras e mechas super claras.

No entanto, a proposta de Ladner é clarear com luzes, no máximo, dois tons. Por isso, consegue-se que as mechas próximas ao rosto tenham mais luz, mas pareçam quase não tratadas.

A raiz nunca é tocada e mantém sua cor natural. Enquanto isso, as mechas parecem surgir casualmente como se o cabelo tivesse clareado naturalmente, mas sem contraste perceptível.

No final, devido à sua coloração nada radical, o cobra balayage que conquista não só se adapta a todos os tons e dá luz aos cabelos, mas também é adequado para todas e não requer tantas visitas ao salão.