Mercúrio retrógrado: As revelações do tarot desta sexta-feira (15) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer Imagem: Pexels/Los Muertos Crew

Com a chegada do Mercúrio retrógrado na última quarta-feira (13), muitas pessoas querem saber o que os signos tem a revelar para elas a partir desta sexta e no final de semana. Não temas! Pois mesmo que pareçam ruins de início, as revelações que você confere a seguir para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer vão te fazer observar a vida de outra forma.

Áries

No trabalho você não está conseguindo dominar todas as ferramentas e isso está te deixando irritado e para baixo. Identifique às áreas que você está errando e não hesite em pedir ajudar pois só desta forma você continuará trilhando o caminho do sucesso.

Touro

Novos caminhos profissionais estão se abrindo para as pessoas do signo de touro. Seja um novo negócio ou projeto da empresa, irão colocar em suas mãos com total confiança. Além disso, você está sempre estável economicamente, mas agora é a hora certa para você investir naquele negócio familiar que sempre sonhou em construir. Além disso, é hora de pensar nos estudos para que a promoção dentro da empresa apareça.

Gêmeos

No trabalho, aquela tarefa que você levou dias para resolver enfim foi concluída devido a sua determinação por finalizá-la. Aproveite para aplicar novos objetos na sua equipe, mostrando seu poder de liderança. Tome cuidado para não gastar mais do que deve neste fim de ano. Uma oportunidade de trabalho extra irá aparecer e essa é sua chance de economizar.

Câncer

Você se sentirá realizado, calmo e feliz no trabalho porque alcançará uma meta ou vai olhar para traz e vai perceber que 2023 foi de muito progresso. Reflita sobre as boas ações que você teve este ano para levá-las para o ano que vem e continue acreditando em você.

