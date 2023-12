Mechas loiras em cabelos curtos: as tendências que iluminarão seu rosto e deixar você mais jovem

Se você tem cabelo curto e quer uma mudança de visual, aposte na tendência de mechas 2024, pois elas lhe darão resultados muito naturais.

Esta técnica mantém a cor original do seu cabelo na raiz e te poupa muitas visitas ao salão de beleza.

As mais procuradas são as luzes loiras, pois são muito favorecedoras, tanto em cabelos castanhos como morenos.

Iluminam o cabelo, dão brilho e têm um efeito rejuvenescedor indiscutível.

Mechas loiras em cabelo curto médio

As mechas loiras que melhor vão te favorecer se você tem um corte de cabelo médio são as balayage. A raiz será mantida com sua cor natural, para evitar muitas visitas ao salão de beleza, e as mechas serão feitas do meio até as pontas. Se você optar por fazer mais mechas loiras perto do rosto, verá como tira anos de sua aparência.

Mechas loiras em cabelo curto, corte Bob

Entre os tons que são tendência em mechas 2024, encontramos o loiro acinzentado. Se você optar por essa cor no seu cabelo curto, leve em consideração o contraste que será criado com a raiz: se a sua cor natural for escura, o contraste será mais forte e o resultado mais artificial.

Mechas loiras em cabelo curto liso

Se você quer que seu cabelo curto liso volte a brilhar e ganhe densidade e volume, experimente algumas mechas loiras. Você pode combinar mechas babylight, mais finas e distribuídas por todo o cabelo, com balayage, feitas à mão livre e que criam um degradê de cor do mais escuro ao mais claro.

Mechas loiras em cabelo curto Pixie

Em um corte Pixie curto, você também pode usar mechas loiras para fazer uma mudança de visual muito favorável.

Se você decidiu clarear seu cabelo curto castanho com mechas loiras, há uma cor que está arrasando, pois fica muito bem: caramelo. Esse tom, aplicado com balayage ou babylights, iluminará seu cabelo e dará um calor incomparável. Outra cor perfeita para castanhas, são as mechas mel, que combinam diferentes tons de loiro para encher seu cabelo curto com reflexos dourados.

Uma das cores que melhor combina com cabelos castanhos é o caramelo: ele traz calor ao cabelo e ilumina alguns tons, com um resultado muito natural. Em um corte médio, você pode fazer mechas balayage caramelo, mais claras nas pontas e perto do rosto para que fiquem mais favorecedoras.

Mechas loiras em cabelo curto mel

Se há uma tonalidade de loiro que fica bem em cabelos castanhos, é o loiro mel. Uns reflexos dourados em um cabelo castanho curto darão luz e dimensão aos seus cabelos. Opte por umas balayage que mantenham a raiz escura para que a manutenção seja muito simples.

Mechas loiras em cabelo curto castanho

Umas mechas loiras que clareiam alguns tons da base morena são ideais. E é que até mesmo o cabelo mais curto pode ser iluminado com umas mechas loiras.

As loiras que perderam sua cor natural podem recuperá-la com algumas mechas favorecedoras. Até mesmo em cabelos curtos, elas ficam muito bem e se integram perfeitamente ao seu loiro original.

Mechas loiras em cabelo curto cacheado

Se você perceber que seu cabelo cacheado está sem vida e sem brilho, experimente fazer algumas mechas loiras. Essa técnica ajuda a dar mais movimento aos nossos cachos e a ganhar um brilho extra. Em cabelos curtos e cacheados, o mais recomendado é fazer mechas loiras balayage que se distribuam do meio até as pontas e que mantenham a cor original na raiz, para obter um resultado natural e fácil de manter.

Mechas loiras em cabelo curto californianas

Outra opção para dar vida a um cabelo curto são as mechas californianas. Ao buscar o contraste entre a raiz escura e as pontas loiras, o melhor é fazê-las a partir do meio do cabelo para que a mudança de tom seja apreciada.

Mechas loiras em cabelos curtos ondulados

Adoramos os reflexos dourados dessas mechas em um cabelo curto ondulado. Nos lembram daqueles fios loiros tão favorecedores que o sol deixava nos cabelos castanhos após o verão.