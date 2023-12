Jennifer Aniston deu uma lição de estilo com o look ideal para as festas

Jennifer Aniston segue brilhando as 54 anos Jennifer Aniston segue brilhando as 54 anos (Jason Merrit/Frazer Harrison / Getty Images)

Jennifer Aniston é uma das atrizes de Hollywood que se tornou uma referência de moda ao longo dos anos, devido ao estilo impecável que ela tem mantido. Seu personagem como Rachel Green em ‘Friends’ a colocou na fama e ela se encarregou de continuar seu legado.

Aos 54 anos, ela continua dando lições de modernismo e elegância com cada um dos looks com os quais aparece, fazendo com que se tornem tendência rapidamente ao presentear diferentes opções perfeitas para cada ocasião.

Agora que o Natal chegou, Jennifer Aniston presenteou com um look perfeito para a véspera de Natal ou até mesmo para receber o Ano Novo, o qual é bastante confortável e versátil.

O look de Jennifer Aniston perfeito para as festas

Se está à procura de um look elegante, mas sem a necessidade de brilhos e vestidos desconfortáveis, Jennifer Aniston tem as peças perfeitas.

A celebridade continua apostando nos looks minimalistas totalmente pretos depois de posar para a revista ‘Variety’, onde contou detalhes sobre a nova temporada da série ‘The Morning Show’, que ela compartilha com Reese Witherspoon e que tem sido um grande sucesso.

Na foto da capa, podemos ver a Aniston usando uma blusa de manga curta com um decote em V longo, junto com um short de couro falso, que ela combinou com meias pretas, perfeitas para a temporada de frio. Seu cabelo loiro estava solto com leves ondas e uma maquiagem simples.

No entanto, esta não foi a única opção que Jennifer presenteou para estas datas em que as festas familiares ou de trabalho são abundantes, pois para comparecer ao coquetel Tastemaker do programa ‘The Morning Show’, Jennifer mais uma vez optou por roupas na cor preta.

Tratou-se de um conjunto composto por um top sem alças adornado com um laço, o qual deu um toque romântico. Para combinar, optou por umas calças largas, com bom caimento e cintura alta. Sem dúvida, um visual elegante e muito fácil de montar.

Jennifer Aniston at Tastemaker Cocktail Reception For Apple TV+'s "The Morning Show"#JenniferAniston

📷 Via Eric Charbonneau/Getty Images pic.twitter.com/E91pjP77o9 — Celebs Style Daily (@cdhq2) December 10, 2023

Como acessórios, ela adicionou uma bolsa com alça dourada, um colar, algumas pulseiras e sandálias altas da mesma cor de seu conjunto. Sem dúvida, duas opções perfeitas que podem ser combinadas com outras peças, como blazer ou jaqueta.