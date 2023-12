Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 15 a 17 de dezembro de 2023

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 17 de dezembro de 2023:

Áries

Este final de semana é um momento para entender que a paz e o amor entraram em sua vida, então não sabote sua felicidade.

Lembre-se que seu signo é um tanto complicado em questões amorosas, então procure relaxar e aproveitar esses dias.

Você compra um presente de última hora e se organiza; tudo sairá bem. Cuide-se apenas com relação a garganta e os pulmões. Momento de organizar as suas finanças.

Touro

Você estará muito ocupado, mas lembre-se que também precisa descansar e curtir os momentos com a pessoa que ama. Se você estiver planejando viajar ou visitar a família, organize tudo antecedência para não gastar muito.

É momento de perdão, então se você tem algum ressentimento, procure perdoar para aproveitar da melhor forma sua vida daqui para frente.

Controle o consumo de álcool para evitar problemas. Você ganhará dinheiro extra. Economize energia para a festa de Ano Novo.

Gêmeos

O final de semana é o momento de lembrar das pessoas que não estão mais. Honre as lembranças, mas evite se sentir mal, pois isso não fará bem a ninguém,

Você deve cuidar de problemas de garganta e resfriado, o resfriado pode enfraquecer o sistema imunológico, por isso é importante que você se cuide bem e beba bastante água.

Quando se trata de presentes, uma surpresa o espera e vai causar muita alegria. Pode haver um problema familiar, tente se controlar a tempo e não agravar a situação.

Se você estiver em um relacionamento, as coisas se tornam mais sérias. Cuide mais de si mesmo e da sua energia.

Câncer

Você terá um final de semana muito especial, sentirá que finalmente entrou na sua vida a pessoa certa para ser feliz; serão alguns dias de muita convivência amorosa.

Você também fará os preparativos para uma viagem ou festa. Cuidado com comentários em família, é melhor não dar opinião e aproveitar os dias de dezembro em paz.

Tenha atenção para não cair em roubos e perdas, procure ser mais cauteloso nas ruas e na hora de comprar presentes.

Será um final de semana de muita alegria e grandes surpresas amorosas em sua vida. Você se cuidará e se sentirá em destaque.

Leão

Neste final de semana você estará com alguém muito especial e viverá muito carinho. Lembre-se também que não é bom brincar com os sentimentos dos outros, por isso procure ser sincero.

Um amor do passado procura você para pedir perdão, aceite esse pedido de desculpas, pois isso o ajudará a curar seu coração e seguir em frente.

Você terá uma reunião de última hora no trabalho. Tenha cuidado com o álcool, tente se controlar para não se sentir mal no dia seguinte. Momentos de festa e diversão.

Virgem

Você ficará muito feliz durante todo o fim de semana, pois finalmente chegou aos dias que mais gosta. Lembre-se que o seu signo está sempre em busca de um motivo para reunir a família, e esta ocasião é muito especial para você.

Você fará uma compra de última hora. Cuide das dores de cabeça e pescoço e procure não se estressar com as férias, lembre-se que é um momento para aproveitar.

Chance de consolidar um relacionamento e até mesmo casar. Você recebe o convite para fazer uma viagem na próxima semana e se divertirá muito.

Libra

Este sábado será um dia cheio de alegria e festa. Chance de se divertir muito. Visitas e uma viagem muito especial na qual você poderá ver pessoas que não via há muito tempo.

Lembre-se de não gastar muito com o que não é necessário. Você terá um encontro com um amor do passado e isso pode surpreender.

Este domingo é para refletir e agradecer. Cuide dos problemas de saúde e seja responsável. Tenha cuidado com fraudes, verifique suas compras, especialmente online antes de pagar para não ter surpresas ruins.

Escorpião

Este fim de semana serão dias cheios de surpresas agradáveis. Um amor do passado pode retornar à sua vida ou você terá novidades sobre alguém muito especial para você.

Você também se sairá muito bem em se conectar com as outras pessoas porque sua energia se expandirá com mais força e você se divertirá muito com sua família e amigos, será um bom momento para expressar suas emoções.

Cuidado com gastos excessivos, procure não comprar aquilo que não vai precisar. Você fará uma viagem e tudo sairá bem.

Não fique triste se alguém não lhe der o que você deseja, o mais importante é que essa pessoa tenha pensado em você e sido considerada.

Sagitário

Aproveite este fim de semana para finalizar suas tarefas pendentes e colocar suas obrigações em dia. É um bom momento para pensar no futuro e na possibilidade de abrir um negócio.

Neste sábado muito trabalho e responsabilidades o aguardam, você terá que colocar seus projetos em dia, pois em breve sairá de férias e é melhor não deixar assuntos sem solução.

Você receberá um convite e será algo muito divertido, então aproveite para relaxar. Você pensa muito no seu futuro e na possibilidade de recomeçar a busca pelo amor.

Tenha cuidado com o álcool e os vícios, pois é preciso ter mais controle, então tente passar um tempo o mais saudável possível. Você receberá um dinheiro extra que não esperava.

Capricórnio

Um amor do passado deseja voltar, só tome cuidado, pois isso pode te trazer problemas. É melhor você fechar esse círculo e começar em outro lugar.

Recompensa ou remuneração por um trabalho feito. Será um bom momento para economizar. Planeje o que você precisa resolver no final de ano.

Tenha cuidado com problemas de garganta e infecções, visite seu médico. Você receberá um dinheiro que não esperava ou um presente. Tenha paciência com seu parceiro, pois todos estão mais sentimentais, então procure entendê-lo e fique em paz.

Aquário

Você tem três dias para reflexão e perdão. Analise o que deve fazer para estar em paz com todos ao seu redor. Lembre-se que o seu signo é muito sensível e guarda muitos rancores, mas é bom perdoar e deixar o passado para trás.

Sorte para melhorar sua situação financeira. Neste domingo você receberá um presente que não esperava de um novo amor e que o deixará muito feliz.

Festa ou reunião em família muito divertida, apenas procure não beber muito álcool e controle as palavras não se arrepender depois. Uma mudança ou troca de carro.

Peixes

Aproveite este fim de semana para relaxar e desfrutar da companhia das pessoas amadas, é um momento perfeito para deixar os problemas para trás e começar o ano novo com o pé direito.

Neste sábado um dia de relaxamento e felicidade. Apenas procure não dar sua opinião sobre questões separações ou disputas familiares, é melhor deixar que essas pessoas resolvam seus problemas sozinhas.

Você receberá um presente que não esperava e que o deixará muito feliz. Cuide da sua saúde, tente abandonar o álcool se isso é frequente.