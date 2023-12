Feng Shui: por que não deve dormir de frente para um espelho com o seu parceiro?

Feng Shui: por que você não deve dormir na frente do espelho com seu parceiro? Feng Shui: por que você não deve dormir na frente do espelho com seu parceiro? (Foto: Freepik)

O Feng Shui é uma prática ancestral que se originou na China e busca o equilíbrio da energia da pessoa, através da distribuição e orientação dos espaços em que se desenvolvem suas atividades cotidianas.

Pode ser utilizado para acumular energia positiva, favorecer a saúde, os bons relacionamentos familiares, atrair dinheiro, inspiração e bem-estar em casa.

Na decoração, há um elemento que é muito importante e trata-se dos espelhos, que duplicam ou aumentam tudo o que veem, mas devem ser usados com precaução.

De acordo com o Feng Shui, os espelhos devem ser colocados em locais que atraem prosperidade e evitá-los em locais que refletem energias negativas.

Então, aqui explicamos onde colocá-los e onde evitá-los para que a prosperidade e a harmonia estejam em sua casa:

Não aos espelhos no quarto

Especialistas em Feng Shui explicam que a presença de um espelho refletindo a cama na hora de dormir duplica as energias, o que significa que, no caso de dormir em casal, convida a energia de um terceiro (ou quarto) para a relação, e também drena a energia dos reflexos.

No entanto, existem pessoas que adoram espelhos no quarto para poderem se ver quando se vestem, ou simplesmente para dar a ilusão de que o quarto tem uma profundidade maior. O recomendável nesse caso é colocá-los em um ângulo que não reflita quem está dormindo na cama, para evitar efeitos negativos, conforme o portal de interiores ‘Homes and Gardens’.

Sim aos espelhos na sala

De acordo com o Feng Shui, os espelhos aumentam o chi do que eles refletem. Portanto, também podem ser usados para atrair prosperidade, benefícios e riquezas. Assim, um dos lugares aonde um espelho pode ser colocado é na sala, refletindo uma vista agradável, assim atrairá paz e tranquilidade.

"Os espelhos na sala tornam as coisas mais festivas, pois duplicam o número de pessoas presentes. No entanto, se os convidados tiverem uma energia negativa, isso pode duplicar sua negatividade. Tenha cuidado com quem você convida para sua casa e peça aos seus convidados para deixarem seus dramas em casa", adverte Zoe Warren no portal 'PriceYourJob'.

Espelho na sala de jantar

Outra área da casa que é ideal para colocar o espelho é na sala de jantar, para duplicar a presença de alimentos.

Não aos espelhos em frente à porta de entrada

No Feng Shui, acredita-se que colocá-los em frente à porta pode repelir as boas energias que entram. Em vez disso, recomenda-se colocá-los em um ângulo para que possam ser vistos da porta, mas reflitam o interior da casa.