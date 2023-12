Essas refeições irão ajudar a evitar ressacas nas festas de Natal

Chega o mês de dezembro e automaticamente começam as festas e reuniões familiares, de trabalho e entre amigos para celebrar o Natal e o fim do ano. Situação que, sem dúvida, levam ao consumo muitas vezes excessivo de bebidas alcoólicas. E essas, às vezes, resultam em fortes ressacas no dia seguinte que afetam a saúde.

Além da medicação para combater as dores de cabeça e estomacais causadas pelo abuso de álcool, também existem alimentos especiais para combater esses males.

Um deles é o cominho, pois favorece o trânsito intestinal, de acordo com o nutricionista espanhol Pablo Ojeda, que recomendou a inclusão de pequenas quantidades dessa especiaria em nossa dieta por seus benefícios. Além disso, o especialista europeu destacou que existem outros alimentos muito benéficos para o estômago, como o rúcula.

Medidas para evitar a ressaca