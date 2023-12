Com maquiagem ou natural? Este é o visual que faz um homem se apaixonar por você, de acordo com a ciência

Isso revelaria se os homens se apaixonam mais pelas mulheres com maquiagem ou com maquiagem natural Isso revelaria se os homens se apaixonam mais pelas mulheres com maquiagem ou com maquiagem natural (Freepik)

A discussão sobre se os homens se apaixonam mais por uma mulher maquiada ou por uma que sai sem maquiagem pode ser bastante controversa, especialmente porque nós mesmas sabemos que não estamos aqui para agradar ninguém, certo? No entanto, é curioso saber que existem dados que explicariam por quem eles se inclinam mais e por quê.

Embora a resposta sempre seja subjetiva devido ao fato de que a atração não está apenas no físico, mas também no emocional e nos traços de personalidade, podem existir certas coincidências de opinião baseadas no ambiente em que nos desenvolvemos para indicar uma inclinação específica.

Beleza Isso revelaria se os homens se apaixonam mais pelas mulheres com maquiagem ou com maquiagem natural. (Freepik)

Por exemplo, em um estudo publicado no ‘Quarterly Journal of Experimental Psychology’ em 2014, os pesquisadores Alex Jones da Universidade de Bangor e Robin Kramer da Universidade de Aberdeen mostraram a 44 estudantes, homens e mulheres, uma seleção de imagens de rostos de mulheres, antes e depois de aplicar diversas quantidades de maquiagem.

As participantes femininas pensaram que as modelos ficavam melhores com um pouco mais de maquiagem do que os participantes masculinos. Curiosamente, no entanto, tanto os participantes masculinos quanto femininos acharam que as modelos ficavam melhores quando usavam apenas 60% da maquiagem que haviam aplicado.

Em segundo lugar, estudos sugeriram que as mulheres que usam maquiagem em um ambiente profissional recebem um tratamento mais favorável e até mesmo ganham mais do que as mulheres que não a usam.

Isso, é claro, poderia ser considerado ofensivo, afinal, as mulheres não devem ser julgadas pela quantidade de maquiagem que usam. Certamente, existem pressões sociais sexistas em jogo por trás disso.

Maquiagem Alinhe os olhos de acordo com a idade. (Imagen de Master 1305 )

A maquiagem nos aplicativos de encontros

Em 2022, a beauty blogger Evelyn Gosnell realizou um experimento no qual criou dois perfis no aplicativo de encontros OKCupid. Em um perfil, ela compartilhou uma foto com maquiagem, e no outro, sem maquiagem, e tirou suas conclusões com base nas escolhas feitas pelos usuários masculinos.

O resultado foi que o perfil com maquiagem recebeu mensagens de 34% mais homens. Embora a pesquisa tenha mostrado que os homens dizem preferir mulheres sem maquiagem, na realidade eles eram muito mais propensos a entrar em contato com uma mulher que usa maquiagem do que com uma que não está. A pesquisa autoinformada sugeriu exatamente o contrário do que seu comportamento demonstrou.

Beleza Isso revelaria se os homens se apaixonam mais pelas mulheres com maquiagem ou com maquiagem natural. (Freepik)

Por outro lado, um estudo do site de encontros Zoosk analisou 1.200 perfis de mulheres e os resultados mostraram que aquelas que usam maquiagem em suas fotos de perfil atraem três vezes mais visitas do que aquelas que não usam.

Estas foram algumas conclusões:

A maquiagem para os olhos ajuda a chamar a atenção. Aparentemente, as mulheres que usam maquiagem nos olhos recebem 139% mais mensagens iniciais do que as mulheres que não usam. Além disso, os homens têm 65% mais chances de querer conhecer uma mulher se a foto do perfil de encontros online incluir maquiagem nos olhos.

Beleza Isso revelaria se os homens se apaixonam mais pelas mulheres com maquiagem ou com maquiagem natural. (Freepik)

O batom também dá um toque extra . Assim como usar maquiagem, usar batom aumenta suas chances de receber uma primeira mensagem. Neste caso, as mulheres que usam algum tipo de cor nos lábios têm 119% mais chances de receber as primeiras mensagens do que aquelas que não usam. Além disso, os homens têm 38% mais chances de querer conhecer uma mulher se ela estiver usando batom em sua foto de perfil de encontros online.

. Assim como usar maquiagem, usar batom aumenta suas chances de receber uma primeira mensagem. Neste caso, Além disso, os homens têm 38% mais chances de querer conhecer uma mulher se ela estiver usando batom em sua foto de perfil de encontros online. O rubor nas bochechas te dá pontos. Embora as estatísticas não sejam tão impressionantes quanto as da maquiagem para os olhos ou batom, as pessoas que usam rubor recebem 24% mais mensagens iniciais do que aquelas que não o usam. Os homens também têm 19% mais chances de querer encontrar uma mulher que usa rubor em sua foto de perfil.

Claro, tudo muda quando se encontram pessoalmente, pois, curiosamente, mudam de opinião em relação a ver uma mulher maquiada. É precisamente porque eles mesmos não se entendem que as mulheres seguimos nossas próprias regras sem agradar a mais ninguém além de nós mesmas.