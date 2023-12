Carolina Herrera revela o tipo de biquíni que mulheres com mais de 40 anos devem evitar

A renomada Carolina Herrera é conhecida por seus inúmeros conselhos de moda que aconselham mulheres a envelhecerem graciosamente, aceitando o processo natural do envelhecimento. Contudo, essas orientações a transformaram em uma das estilistas mais polêmicas da atualidade.

Quebrando as regras com estilo e elegância

Apesar das diretrizes de Herrera, inúmeras mulheres, tanto no mundo do entretenimento quanto fora dele, desafiam as limitações impostas pela estilista venezuelana. Elas continuam a desafiar as regras, incorporando em seus visuais jeans, camisas xadrez, cores vibrantes e até mesmo biquínis.

A proibição dos biquínis após os 40, segundo Carolina Herrera

Aos 84 anos, a renomada estilista novamente destaca sua aversão aos biquínis, uma peça que foi usada com orgulho por celebridades como Shakira, Jennifer Lopez e Salma Hayek. Herrera reitera seu conselho, sugerindo que as mulheres evitem essa peça se desejarem manter a elegância.

Carolina Herrera e sua visão: “É para as jovens”

Carolina Herrera/ Reprodução

Com a chegada do verão, muitas mulheres se preparam para exibir seus corpos na praia. Enquanto algumas seguem dietas rigorosas e praticam exercícios na esperança de alcançar uma figura espetacular, Carolina Herrera estabelece uma linha divisória clara entre os biquínis e a elegância para mulheres com mais de 40 anos.

Herrera enfatiza que minissaias e biquínis são vestimentas destinadas aos jovens: “Eu deixei isso por volta dos 40 anos, começo dos 50. E eu não uso jeans porque eles são para pessoas jovens.” Seu conselho é direto e categórico: mulheres maduras que optam por biquínis podem comprometer sua elegância e glamour.

Desafiando estereótipos: estilo e elegância além dos 40

Enquanto Carolina Herrera mantém suas opiniões firmes, mulheres ao redor do mundo continuam desafiando os estereótipos de idade e moda. A controvérsia em torno dos biquínis destaca um debate mais amplo sobre a definição de elegância e estilo à medida que envelhecemos.

Conclusão: estilo é uma escolha pessoal

Em última análise, as mulheres são livres para decidir o que vestir, independentemente da idade. A elegância transcende padrões arbitrários, e cada mulher tem o direito de expressar sua individualidade com estilo, seja com biquínis, jeans ou qualquer outra peça de sua escolha.