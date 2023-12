Canela para a boa sorte: 6 maneiras de usá-la para receber o ano de 2024 com abundância A canela atrai o amor e a prosperidade (Foto: Unsplash)

Fátima estava passando por uma crise econômica que a deixava de mãos atadas. Apesar de ter vários empregos, o dinheiro não era suficiente e um dia triste, caminhando pelas ruas, ela encontrou uma senhora idosa que disse: “Deixe a tristeza, tudo vai se resolver”.

A idosa não perguntou por detalhes, apenas abriu sua bolsa e pediu a Fátima que abrisse suas mãos e colocou um pouco de canela: "Esfregue-a e peça com muita fé que o que você precisa lhe será dado. Coloque um pouco em sua bolsa e caminhe em direção ao seu destino, as coisas vão mudar".

Acontece que a canela, além de ser um tempero indispensável em nossa cozinha e ter propriedades medicinais, também possui benefícios misteriosos para atrair boa sorte e, poucos dias antes da celebração do Natal e Ano Novo, é o melhor ingrediente para que o dinheiro não nos falte em 2024.

A energia da canela

A canela está carregada de história e de um forte poder místico, pois era muito utilizada no Antigo Egito em feitiços e rituais mágicos destinados a atrair o amor, a abundância e afastar maus espíritos.

Assim, os especialistas em esoterismo afirmam que se nos sentimos desconfortáveis dentro de nossa casa e não sabemos por quê; ou percebemos que há uma energia estranha ao nosso redor; ou sentimos que as coisas não estão indo bem e que o dinheiro não flui, é hora de purificar as vibrações negativas que nos afetam.

De acordo com a revista Clara, esta especiaria tem sido venerada no campo esotérico por seus atributos místicos e simbólicos. Entre as crenças mais arraigadas sobre a canela, destacam-se:

Forte magnetismo para a positividade. A canela é atribuída a capacidade de atrair vibrações positivas e fortuna para aqueles que a utilizam ou a têm por perto.

A canela é atribuída a capacidade de atrair vibrações positivas e fortuna para aqueles que a utilizam ou a têm por perto. Foi usada para proteger espaços e pessoas de energias negativas ou influências indesejáveis. Além disso, tem sido usada em rituais para limpar espiritualmente ambientes e pessoas.

Além disso, tem sido usada em rituais para limpar espiritualmente ambientes e pessoas. A canela tem sido associada ao amor e à paixão, sendo usada em rituais para fortalecer relacionamentos amorosos ou atrair o amor para a vida daqueles que a utilizam.

sendo usada em rituais para fortalecer relacionamentos amorosos ou atrair o amor para a vida daqueles que a utilizam. Acredita-se que a canela tem o poder de aumentar a vitalidade e combater o cansaço e a fadiga, fornecendo um impulso energético para aqueles que a incorporam em suas práticas.

Como atrair boa sorte com canela

Para o Natal e o Ano Novo, recomendamos estes rituais com canela para que a sorte esteja presente em sua vida:

Soprar canela

Pegue uma pitada de canela em pó, aproximadamente do tamanho de três dedos, e coloque na palma da sua mão direita. Vá até a entrada da sua casa e sopre a canela para dentro, visualizando como a prosperidade e o sucesso fluem para o seu lar. Isso deve ser feito no dia 1º de cada mês.

Polvilhe canela nos seus sapatos

Este ritual é realizado antes de sair de casa. Comece limpando minuciosamente o calçado que você usará e, em seguida, pegue um pouco de canela em pó e polvilhe dentro do sapato direito. Esse simples ato ativará o poder energético da canela e te acompanhará em seus passos durante o dia.

Canela na carteira

De acordo com a crença popular, o poderoso aroma da canela atua como um ímã para o dinheiro. Por isso, é recomendável levar um ramo de canela na sua carteira para garantir que o dinheiro nunca seja escasso.

Pegue o ramo de canela e amarre-o com uma fita ou cordão vermelho para atrair dinheiro e cortar qualquer energia negativa que possa afetar suas finanças.

Incenso de canela

Queime pedaços de canela e permita que a fumaça impregne os objetos que você deseja purificar. Por exemplo, se você tem dificuldades para dormir, sugerimos virar periodicamente seu colchão e passar a fumaça do incenso para eliminar as más energias do seu quarto.

Ramo de canela na porta

Coloque um ramo desta planta na entrada da sua casa.

Loção de canela para sua casa

Esta loção especial permitirá que você preencha sua casa com uma atmosfera positiva e harmoniosa. Você só precisa de:

3 ramos de canela

1 litro de água mineral

A casca de três laranjas

Uma garrafa pulverizadora em spray

Uma panela

Preparação

Ferva água mineral numa panela e, quando estiver prestes a ferver, adicione canela e cascas de laranja.

Cubra a panela e deixe ferver em fogo baixo por 5 minutos.

Uma vez que o líquido tenha esfriado, transfira-o para uma garrafa.

Quando a sua casa estiver limpa e pronta, borrife o líquido em todos os cantos do lar para impregná-lo com essa energia positiva.

Amuleto de canela

O amuleto conhecido como "Cruz de canela" ajudará a canalizar energias positivas e favorecerá a prosperidade nesses espaços.

Ingredientes

2 ramos de canela do mesmo tamanho (não muito longos)

Incenso de sândalo

50 cm de cordão ou fita vermelha

Preparação