Anahi do RBD desafiou Carolina Herrera! Ela usou top metalizado

15 anos depois da separação do RBD, Anahi mostrou que o tempo não foi um impedimento para que seus looks continuassem com aquele estilo característico que definiu seu adorável personagem Mia Colucci.

A meio de agosto, a turnê de reencontro do RBD se tornou realidade, com quase todos os seus membros, exceto Poncho Herrera, mas isso não impediu que Dulce Maria, Anahi, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann emocionassem seus fãs com suas agora nostálgicas músicas.

As mulheres do grupo não deixaram de causar furor pelos looks que exibem no palco e sem dúvida, quem tem recebido os aplausos e o coração do público é Anahi, que transmite uma mensagem através de suas roupas em cada cidade que visita.

Quebrando as regras de Carolina Herrera e até mesmo oferecendo shows apesar dos problemas de saúde que teve, a cantora de ‘Sálvame’ conquista o título de ícone de estilo deste 2023, graças aos seus looks divertidos e glamorosos, o mais recente deles sendo um top que será um sucesso nas festas de dezembro.

Anahi usa a blusa que vai causar sensação

Entre as tendências de roupas que voltam ano após ano, durante o inverno está a das peças metalizadas, um estilo tão ousado quanto vistoso que costuma causar certo medo para aquelas mulheres que preferem um look minimalista, mas Anahi veio para mostrar que essas peças podem ser uma boa ideia, desde que as combinemos da forma correta.

Anahí tem o top casual ideal para as festas de Natal Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

No caso da cantora de 40 anos, ela usou um top metalizado de manga comprida com aplicações de tachas e as icônicas estrelas que representam bem a Mía Colucci, ela usou esse look para um de seus shows recentes, combinado com uma saia preta de penas, e embora isso pareça ser a ideia mais extravagante, aqui estão algumas ideias para combinar esse tipo de roupa da forma mais elegante.

Para o seu look de beleza, Anahi optou por um penteado meio preso, deixando as pontas soltas sobre o rosto e exibindo um cabelo cacheado.

Como combinar peças metalizadas de forma elegante?

Não há nada mais característico do inverno do que as peças metalizadas. Celebridades como Kim Kardashian, Antonela Roccuzzo e a própria Anahi têm mostrado isso, usando esse tipo de roupa, e assim você pode dar um toque elegante.

A tendência de outono-inverno 2023 são as roupas metalizadas, não tenha medo delas, pelo contrário, dê um toque divertido ao seu visual com esse tipo de peças, mas não se esqueça que, devido à atenção que geram, é melhor não exagerar, por isso aqui estão algumas dicas úteis: