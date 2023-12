Adele: o que é a depressão sazonal?

Embora Adele tenha sido muito reservada sobre sua vida privada no passado, nos últimos anos ela nos permitiu conhecer um pouco mais de sua realidade, como seu divórcio, seu relacionamento com seu filho e a depressão sazonal que ela tem enfrentado mais recentemente.

Na verdade, isso levou a cantora a buscar mudar de residência e se estabelecer em Los Angeles, junto com seu parceiro, Rich Paul, o que tem significativamente melhorado seu estado de espírito.

A depressão sazonal que Adele sofre é uma condição em que os sintomas depressivos ocorrem durante certas estações do ano, geralmente no outono e inverno. Essa condição está relacionada à diminuição da exposição à luz solar e pode causar sentimentos de tristeza, falta de energia e alterações no sono e no apetite.

É importante que Adele busque apoio médico e psicológico para lidar com essa condição e encontrar estratégias de tratamento adequadas.

“Tenho uma depressão sazonal muito forte, por isso o clima (em Los Angeles) é bom para mim. Às vezes é estranho, porque sou muito britânica. Devido ao fato de que atualmente está um pouco mais difícil para mim sair, o que eu mais gosto de Los Angeles é que todos vão para as casas dos outros. Gosto disso”, expressou em uma entrevista ao ‘Hollywood Reporter’.

Como afirmado pela intérprete de ‘Someone like you’, a depressão sazonal não é um distúrbio de humor que devemos levar de forma leviana. Os especialistas definem a depressão sazonal como um distúrbio afetivo sazonal que ocorre em climas onde há menos luz solar em determinadas épocas do ano.

Por isso, ao viver em Londres, pareceria 'normal' que estivesse adaptada aos climas chuvosos, sem sol e nublado, mas cada pessoa age de forma diferente, portanto, se você começar a notar sintomas como depressão, desesperança e isolamento social, é importante buscar ajuda.

“A depressão sazonal vem e vai com as estações. Geralmente, começa no final do outono e no início do inverno e desaparece durante a primavera e o verão”, detalha o MedlinePlus, site da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Por isso, o mês de dezembro no Hemisfério Norte é um dos mais importantes para estar vigilante em relação ao surgimento da depressão sazonal.