A sorte movimenta a vida de 3 animais do horóscopo chinês

Mais uma semana vai chegando ao fim, mas alguns signos do horóscopo chinês podem encontrar a sorte que movimenta as suas vidas.

Confira quais são:

Galo

Signo dos nascidos em 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Intuição em alta e muita sorte para enfrentar novos desafios e sair vitorioso. É hora de cuidar dos próprios passos e definir caminhos que podem ter os melhores resultados. Cuide do humor e tente manter a calma. Descanso e harmonia chegam e é hora de aproveitar ao lado de quem ama.

Cachorro

Signo dos nascidos em 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

A confiança o ajudará a encontrar novas possibilidade e evoluir no trabalho. Cuide da sua reputação e assuma as responsabilidades com sabedoria. Como a sorte aumenta, a energia se movimenta e a vitalidade estará em alta. É um momento de definir o que quer para o seu futuro na vida financeira, trabalho e relacionamentos.

Porco

Signo dos nascidos em 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

A sorte está com você e é um momento de alcançar sucesso em empreendimentos e na carreira. Prepare-se para transformações e novas jornadas, pensando e planejando projetos com foco para que tudo seja fortalecido. Seja cauteloso e responsável, mas nutra a autoconfiança. No amor, coisas muito intensas o esperam.

