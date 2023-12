4 penteados práticos para arrasar nas festas de fim de ano

O cabelo solto com ondas naturais é um penteado simples e que combina com qualquer ocasião (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock)

As festas de Natal e Ano Novo são momentos especiais, repletos de celebrações e encontros festivos. Nestas ocasiões, cada detalhe do visual torna-se uma expressão única de estilo e elegância, desde o vestuário até os penteados elaborados. Alex Menezes, especialista e hair stylist do Mega Studio Be Emotion, compartilha quatro penteados deslumbrantes para tornar esses momentos ainda mais especiais.

1. Coque descontraído

Reprodução

O coque despojado é a escolha ideal para as festas de final de ano, combinando com diversos looks e maquiagens. Comece com um rabo de cavalo médio e, após prender, torça o cabelo para formar um coque solto e elegante. Utilize grampos e um spray fixador leve para maior durabilidade, e solte algumas mechas para um toque descontraído.

LEIA TAMBÉM: O que é o ‘cobra balayage’? A tendência de coloração aumenta o volume do cabelo

2. Ondas naturais

Ondas naturais são fáceis de fazer e deixam o visual mais chique (Imagem: MillaF | Shutterstock)

Para um visual rápido e chique, experimente as ondas naturais. Aplique um spray texturizante no cabelo úmido, divida em partes e trance cada uma. Passe a chapinha nas tranças para criar ondas suaves, solte-as e finalize com um spray de brilho para luminosidade.

3. Rabo de cavalo elegante

Reprodução

Além de bonito, o rabo de cavalo baixo é extremamente versátil e perfeito para o Natal e Ano Novo. Crie uma separação lateral no cabelo, faça o rabo de cavalo baixo e inverta-o por dentro para dar volume. Soltar algumas mechas ao redor do rosto adiciona um toque final. Use gel ou spray fixador para fios alinhados e brilhantes.

4. Semipreso

Reprodução

Esse penteado diferenciado é mais fácil do que parece. Divida o cabelo em duas partes no topo, deixando pequenas mechas soltas na frente. Em seguida, divida cada parte em três, usando elásticos. Junte as partes da frente com as do meio e de trás, também com elásticos, e trance o que sobrar. Adapte conforme o comprimento e textura do cabelo, experimentando acessórios festivos.

Fonte: NSC Total