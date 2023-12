Saiba o que o tarot revela nesta quinta-feira (14) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

As cartas de tarot podem revelar coisas surpreendentes para o seu signo nesta quinta-feira (14). Por isso, fique atento ao que eles têm a mostrar, principalmente no amor e trabalho. Confira as previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

É preciso economizar pois você tem planos de se mudar e esse dinheiro será bem útil quando isso realmente acontecer. Aproveite as boas vibrações no trabalho para colocar alguns novos planos em prática.

Você entrará em contato com parentes antigos neste final de ano para resolver uma situação que incomoda a todos. Mas não se preocupe pois a solução está bem próxima.

Virgem

Oportunidades tentadoras de trabalho irão chegar até você, mas é preciso pensar bem nesta proposta para entender se condiz com os seus planos futuros.

No amor, sua família sempre esteve no seu lado em decisões difíceis e dias tristes. Agora é a sua vez de apoiá-los.

Libra

Você está tentando melhorar sua posição na empresa, mas para isso você deve utilizar sua melhor arma que é a boa relação que você tem com todos.

Seu relacionamento está repleto de mentiras e discussões e você está cansado disso. Tome uma decisão para ficar com o coração e a mente em paz.

Escorpião

É preciso tomar atitudes positivas para que seu exemplo contagie toda a equipe para alcançar os objetivos. Tenha paciência e equilíbrio que logo tudo volta para o lugar.

No amor, você se encontra brigado com seu parceiro. É hora de puxar uma conversa para buscar reconciliação.

