Perfumes que estarão em tendência para a primavera e verão de 2024

Enquanto nos preparamos para receber o novo ano, nunca é demais planejar com antecedência. Segundo revelou a revista ‘Vogue Business’, “estudos sugerem que os consumidores estão dispostos a investir em fragrâncias de luxo”.

“Há um interesse em linhas de fragrâncias com um toque pessoal ou uma narrativa única, alinhando-se com o desejo de experiências olfativas mais significativas”, acrescenta a revista. É com isso em mente que trazemos, então, uma lista com alguns dos melhores perfumes que, segundo os especialistas, serão tendência no início deste próximo 2024.

Perfume Água de Santos House of Bō

Este é um perfume fresco, daqueles que fazem você se sentir como se tivesse acabado de sair do banho. Com leves notas amadeiradas e flor de laranjeira, como as colônias clássicas mexicanas, ele proporciona um toque cítrico muito requintado. Suas notas de saída são a lima mexicana, lavanda, kumquat doce, juntamente com o neroli e o tomilho.

Perfume Miss Dior de Dior

Esta fragrância jovial e feminina, muito reconhecida, lembra literalmente um buquê com milhares de flores frescas. Em seu interior, encontram-se notas melosas e picantes de rosa centifolia, peônias, damasco e íris, que se envolvem com notas amadeiradas.

Perfume Dolce&Gabbana Light Blue

Uma fragrância muito sedutora que promete ser tendência na temporada Primavera-Verão 2024 é Dolce&Gabbana Light Blue. Trata-se de um perfume que te transporta para as costas do Mediterrâneo e te envolve com um líquido de cítricos e flores que captura a essência fresca do mar.

Perfume Eau des Sens da Dyptique

Notas de flor de laranjeira, raiz de angélica, patchouli e bagas de zimbro são as que compõem esta fragrância que cheira à limpeza e a colônia de bebê. Esta água fresca é uma composição revigorante que, de acordo com o site, “deixa água na boca”.

Perfume Aqua Allegoria Bergamote Calabria

A bergamota é uma nota indispensável em qualquer perfume cítrico e refrescante e é a nota principal desta criação da Guerlain. Em seu interior, possui 95% de ingredientes de origem natural, assim como notas de saída de pimenta, bergamota e rosas, e no coração, cardamomo e gengibre. No fundo, baunilha e almíscares brancos que lhe conferem longa duração e aquele aroma limpo que o caracteriza.