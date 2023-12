Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 12 e 1

Momento de encarar que a sabedoria e suas virtudes são o que podem prevenir problemas. Se livre daquilo que não está em sua sintonia para não se amargar com conflitos que poderiam ser evitados.

Virgem – Cartas 15 e 17

Viagens e mudanças podem ajudar a colocar as ideias no lugar. Mantenha a mente e as responsabilidades em equilíbrio, sabendo que o movimento chega para ajudar em sua evolução.

Libra – Cartas 24 e 36

A vida abrirá caminhos e pessoas podem surgir ou apoiar muito nessa nova trajetória. Mantenha-se com quem o ajuda a evoluir e não ficar sempre lamentando no mesmo lugar.

Escorpião – Cartas 25 e 14

Uma nova fase pode se abrir no amor e ajudar a se conectar com alguém especial que tem coisas boas a entregar. Aproveite as oportunidades.

