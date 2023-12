O corte de cabelo que você deve evitar porque já está ultrapassado

O corte de cabelo é fundamental na vida das mulheres. Ele pode refletir e dizer muito sobre quem o utiliza, desde o famoso visual para fechar ciclos até um rejuvenescedor, que se adapta a diferentes tendências de mechas e tinturas como o famoso balayage ou babylights.

No entanto, o corte também pode ser crucial e se for usado de forma incorreta, isso pode adicionar mais anos do que você realmente tem. Lembre-se de que para esses looks existem cabeleireiros especializados que falam sobre as tendências e não apenas isso, mas também sobre os estilos que são benéficos para as mulheres de acordo com o formato do rosto.

Corte de cabelo que faz você parecer mais jovem Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Entre as tendências que têm dominado o último ano, está o corte bob, aquele ao qual diferentes celebridades já aderiram, exibindo um cabelo curto e rebelde que também é fácil de cuidar. Além disso, tem ajudado a diminuir alguns anos de diversas celebridades, como por exemplo Erika Buenfil, Ángela Aguilar ou Ludwika Paleta, que têm apostado nesse estilo e se tornaram verdadeiras referências do mesmo.

Apesar de o corte bob estar cada vez mais popular, há uma variante desse estilo que pode prejudicar quem o usa, adicionando anos e dando uma aparência envelhecida, tudo isso, somado ao fato de que, segundo especialistas em estilo, é um visual que já está ultrapassado.

O corte bob que envelhece e já é obsoleto

O corte bob pode ser seu aliado ou seu inimigo, evitemos que ele jogue contra nós e leve em consideração essas dicas para usá-lo corretamente. Foi uma especialista em cabelos que revelou quais são os tipos de looks que acrescentam anos e chegou à conclusão de que se trata do seguinte estilo.

Corte bob com camadas

O corte bob em camadas se popularizou há alguns anos e se tornou o favorito de estrelas como Taylor Swift, Ana de Armas e até Jenna Ortega. No entanto, seu estilo descontraído pode transmitir uma mensagem equivocada para aqueles que desejam rejuvenescer através de seu penteado.

A desvantagem desse tipo de visual são justamente as camadas, que dão um aspecto rebelde ao cabelo. É que, embora se diga que esses cortes podem te deixar atraente, abusar desse estilo pode ser prejudicial para quem o usa, pois fará com que seu cabelo pareça fino e, portanto, maior do que você é, pois perde volume, ao mesmo tempo que te dá uma imagem desleixada e antiquada.

Outros cortes bob que podem lhe envelhecer

Entre outros cortes bob que podem te fazer parecer mais velha, não apenas o estilo em camadas, mas também o bob com cabelo muito encaracolado. É que as ondas estilizam o cabelo, mas se adicionadas em excesso, dão uma aparência envelhecida; outro deles é aquele que fica logo acima do queixo e um com franja reta.

Lembre-se que você não precisa necessariamente seguir as tendências ditadas pela moda, o mais importante é a sua segurança e conforto antes de aderir a um estilo que não te faça sentir bem consigo mesma, a atitude é um dos aspectos mais importantes, com isso você já tem tudo.