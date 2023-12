Mechas balayage nos cabelos: o loiro antienvelhecimento que será a moda máxima em 2024 e que rejuvenesceu Thalía

O ano de 2024 chega com tudo em termos de cortes de cabelo, tinturas e técnicas de mechas, especialmente para as celebridades que já estão começando a ser tendência com suas mudanças de visual para o Natal e Ano Novo.

Uma das que mais aguardamos suas mudanças de visual é a cantora e atriz mexicana, Thalía, que elevou a tendência do balayage a um novo nível ao exibir mechas que não só adicionam luminosidade, mas também são apelidadas de ‘antienvelhecimento’, uma inovação no mundo do estilo.

Thalía, que completou 52 anos em agosto, incorporou com maestria as mechas antienvelhecimento, desta vez são uma adaptação engenhosa do balayage clássico.

"O balayage é uma técnica francesa de coloração que recebe o seu nome do verbo 'balayer', que significa varrer. A técnica cria um cabelo levemente iluminado, com um aspecto natural de cabelo iluminado pelo sol, com tons mais claros nas pontas", destacam os especialistas.

Iluminar o rosto para rejuvenescê-lo

De acordo com o portal Panorama, essa técnica se concentra em iluminar estrategicamente áreas específicas ao redor do rosto para proporcionar um efeito rejuvenescedor e radiante.

A intérprete de ‘Amor a la mexicana’, ‘Me estoy enamorando’, entre outras, está na vanguarda das tendências e adotou essa variação do balayage com resultados surpreendentes.

A chave reside na colocação estratégica das luzes e sombras. Eles se concentram nas áreas que tendem a perder luminosidade ao longo do tempo, como ao redor do rosto e na parte superior da cabeça.

Essas mechas não apenas adicionam um brilho jovial, mas também suavizam as linhas e trazem um toque de frescor.

Versatilidade com o balayage

De acordo com os especialistas, a técnica do balayage é muito versátil e essa propriedade reside em sua capacidade de se adaptar a diferentes tons de cabelo e estilos pessoais.

Thalía, ao optar por essa técnica, não apenas revitalizou sua aparência, mas também enviou uma mensagem clara: o cabelo pode ser um aliado poderoso na busca por uma juventude atemporal.

Com estas madeixas antienvelhecimento, a artista iluminou seu cabelo e rosto de uma maneira que não apenas segue as tendências de beleza, mas as estabelece.

Este ano, o balayage tem como embaixadora Thalía, que brilha com o poder transformador da cor e da luz no cabelo.