Botas que serão ‘aposentadas’ em 2024, e as que estarão na moda

As botas que se 'aposentam' em 2024 e as que estarão na moda

As botas são uma peça que não podem faltar nos seus looks se você quer parecer na moda e sexy. Mas você deve saber quais são as que você deve usar.

Então, vamos dizer quais são os tipos de botas que você deve deixar para trás e quais você deve usar para ser a mais chique.

Deixe para trás

Botas trançadas estilo vitoriano

Elas já não estarão na moda nos próximos meses, mesmo que pareçam boas.

Agora, o que está na moda são as botas acima dos joelhos ou extralongas, que trazem sensualidade e elegância e podem ser usadas com vestidos ou saias curtas e até mesmo com leggings.

Botas em tons metálicos

Se quer estar na moda e esbanjar estilo, então diga adeus às botas em tons metálicos, sejam prateadas, fúcsia ou douradas.

Agora o que está na moda são as botas brancas, que combinam com tudo, sejam elas longas ou mais curtas, e realçarão a beleza das suas pernas.

Botas de bico quadrado. Outras botas que ficarão para trás são as de ponta quadrada longas, que até pouco tempo atrás estavam na moda, mas não serão mais usadas.

Agora o melhor é usar as botas com pontas finas, que darão um estilo chique aos seus looks, sejam elas curtas ou longas.

Botas de combate. As botas de combate também estarão fora de moda nos próximos meses, então é melhor não usá-las.

Agora serão usadas botas longas com salto de bico fino, que ajudarão a você parecer elegante, mais alta e, é claro, na moda.