As revelações desta quinta-feira (14) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Com o fim de semana se aproximando, muitas revelações do tarot ainda podem acontecer nos quesitos amorosos e de trabalho. Veja as previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Sagitário

Tenha cuidado com os comentários e fofocas no ambiente de trabalho. Haja como se tudo estivesse acontecendo normalmente, pois seu objeto é levar um projeto adiante e cumprir seus deveres.

Você está se recuperando da decisão de um rompimento que tomou. Logo você irá perceber que isso foi o melhor para vocês dois.

Capricórnio

Seus negócios estão indo como o esperado, por isso aproveite este momento para economizar e investir no seu futuro. Mas tome cuidado pois você precisa de alguns dias de descanso para liberar todo o estresse acumulado.

Mesmo apaixonado, você está passando por alguns problemas no seu relacionamento, mas acalma-se pois eles serão resolvidos ao longo dos dias.

Aquário

Você precisa corta despesas necessárias pois sua empresa não está produzindo os resultados esperados, e isso é um sinal de alerta.

No âmbito familiar, sua família não está te apoiando, mas mantenha firme suas decisões. Não se desespere para se dar melhor com essa situação.

Peixes

Tenha cabeça fria para superar os problemas do trabalho. Com sua inteligência, você irá recuperar o que imagina ter perdido.

No amor, uma mudança iria te ajudar. Aproveite para pensar bem e ajudar o corpo e a mente a entrarem em harmonia.

