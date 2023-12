A sorte para criar chegará para 3 animais do horóscopo chinês

Essa semana já está terminando, mas alguns signos do zodíaco podem ter a chance de criar a própria sorte.

Confira quais são:

Gato

Signo dos nascidos em 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

O momento é de ganhar consciência e maturidade para ter ainda mais confiança e buscar a própria sorte. Os objetivos e as aprendizagens se unem agora para a evolução aconteça em muitos sentidos, inclusive na descoberta das verdadeiras necessidades. Mantenha o otimismo, mas as expectativas no lugar.

Dragão

Signo dos nascidos 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Momento em que energia o ajuda a ter sorte e caminho para chegar onde deseja. É hora apenas de não cair na ansiedade e impulsividade, podendo manter a cabeça no lugar e o humor mais estável. Lembre-se que a flexibilidade, paciência e positividade irão ser grandes aliadas para lidar qualquer decisão e obstáculo.

Cobra

Signo dos nascidos em 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Essa semana pode ser de sensações mais intensas, mas muita coisa pode fluir, inclusive a sorte. É um período favorável para mudar o que já se tornou pesado na rotina, podendo até mesmo planejar viagens ou passeios. As realizações acontecem também na vida emocional, já que as questões sentimentais se tornam mais equilibradas e fáceis de compreender.

