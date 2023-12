7 cores de cabelo perfeitas para mulheres de 40 anos que serão tendência

O início de um novo ano é um dos melhores momentos para conseguir uma mudança de visual, seja com um corte de cabelo radical ou mudando a cor do mesmo. Nesse sentido, existem algumas tinturas de cabelo que serão tendência em 2024. Desde loiros cremosos e elegantes, passando por vermelhos vibrantes e castanhos profundos.

Tinta de cabelo: 7 cores que serão tendência em 2024

Loiro manteiga: ficará ainda mais lindo e cremoso do que nunca ao combinar com tons dourados, perfeitos para iluminar o rosto e obter um visual impactante e elegante.

Caramelo derretido: é um tom de cabelo suave e quente que adiciona um toque de doçura à aparência, resultando em um efeito fundido que é simplesmente incomparável. É uma tonalidade perfeita para peles morenas, pois faz com que a pele ganhe vida e ilumine o rosto.

Castanho violeta: é um tom ideal para dar uma mudança única aos cabelos castanhos. É uma mistura de tons marrons, bordôs e roxos que podem ser personalizados de acordo com os tons de pele, tornando-o uma opção muito versátil para quase todo mundo.

Loiro pêssego: é uma cor quente e pastel que faz a pele e os olhos brilharem, e o cabelo parecer mais saudável. É uma tintura ideal para cabelos claros e escuros.

Café: é um tom ideal para amantes de tons escuros, mas com um toque de calor. É uma cor fria, quase preta, com reflexos sutis que podem variar do chocolate ao caramelo.

Red Velvet: é outra tonalidade que será muito popular em 2024. Trata-se de um vermelho carmesim que serve para dar vida aos cabelos. É um tom inspirado no delicioso bolo veludo vermelho e é uma das opções mais brilhantes para ser o centro das atenções.

Preto meia-noite: é uma cor profunda, intensa e sólida que será tendência em 2024. O preto está sempre na moda e é sinônimo de luxo.